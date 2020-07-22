短褲妹爬山「遇黑熊咬腿抱抱」　膽肥拿手機拍照…「甜蜜危機」自拍照曝光！

▲女子與朋友登山遇到黑熊，自拍照曝光。（圖／翻攝自Reddit／TikTok「PonchoDeNigris」）

記者陳亭伃／綜合報導

不少熱愛登山、健行者，常會與野生生物「相見歡」。日前墨西哥3名熱愛運動的女子，爬山健行時恰巧與一隻好奇的黑熊遇上，一行人雖然很緊張，但遭到黑熊「挑中」的女子，竟還大膽的拿出手機與黑熊自拍，過程都被後方的一名男子錄下，如今「黑熊自拍照」曝光，網友更直呼：「萌爆了！」

綜合外媒報導，這3名當時正在登山的女子，遇到了這隻好奇的黑熊，大夥立刻停止行動、定格，以免遭到黑熊攻擊。未料這隻黑熊卻對其中一名女子特別好奇，不僅近距離接觸、更聞了女子的秀髮、摸摸女子，短短幾秒的影片在全球造成轟動。

據悉，這段影片在墨西哥的奇平科（Chipinque）生態公園，當下一名義大利裔墨西哥演員、主持人內格里斯日（Alfonso de Nigris）就在後方全程拍攝；其中被聞的女子也大膽拿出手機與熊自拍，而近日放上Reddit之後再度引起討論。

在女子放上的自拍照中，可以清楚看到黑熊貼身聞女子的樣子。內格里斯所拍攝的影片中，也能清楚看到黑熊還咬了女子的腿、並用熊掌推了兩下，之後才走掉。不少網友看完之後也留言，當時真的相當危險，可以使用驅熊噴霧或是壓低身體後退。

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