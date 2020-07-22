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指控遭首爾市長性騷4年...女秘書「說話」了！律師：市府該負全責

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▲▼「首爾市長性騷案」被害女秘書辯護律師召開第二次記者會。（圖／翻攝自韓國女性熱線臉書粉專）

▲「首爾市長性騷案」被害女秘書辯護律師召開第二次記者會。（圖／翻攝自韓國女性熱線臉書粉專）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市長朴元淳遭控性騷擾，其被害女秘書委託辯護律師金在蓮（김재련）與民間團體「韓國女性熱線」、「韓國性暴力諮商所」22日上午11時（當地時間）在首爾中區召開第二次記者會，向大眾傳達並說明首爾市府與民間聯合成立調查團之相關立場、爭議與意見、未來安排與計畫等。

此次是繼13日首度對外召開記者會詳細說明被害經過、被害人心境後，時隔9日的記者會。

金在蓮等人認為，首爾市府在此次性騷醜聞中做為被究責的對象，無權帶領團隊發起調查，「被害人早已向市府人事部門如實傳達受害經過，並讓在場同事看手機Talegram裡市長朴元淳所傳來的內褲照片；然而人事部門長官卻以保障未來30年公務員生活安全無虞為條件，仍不斷要求被害人繼續擔任市長貼身秘書，甚至告訴秘書，若想要調往其他部門工作，就得先徵求市長同意。」

▲▼已故首爾市長朴元淳。（圖／CFP）

▲已故首爾市長朴元淳。（圖／CFP）

韓國性暴力諮商所李美京（이미경）所長表示，受害人在擔任朴元淳貼身秘書的4年以來，便不斷向近20名的前職與現任秘書官坦承遭性騷的經過，無奈礙於秘書團隊是以市長一人為所有業務之核心，如此具權威型的人事結構不得不讓所有人保持沉默。

李美京補充道，「在無法確保體制能否被改變的情形下，做為首爾市府內的公務員，其實也難以在內部調查中說出實情。」

李美京認為，首爾市府做為該被究責的對象之一，其實並無權調查此案，「支援被害者的公民團體與辯護律師們認為，由首爾市府進行內部調查較為不妥，應該委予國家人權委員會調查才妥當。我們預計下周向國家人權委員會提出要求。」

受害女秘書將十幾日以來的心境寫成文章，委託律師與公民團體代為在記者會上向大眾轉達。

「在將手機做為證物遞出後的一個禮拜，我重新打開手機，發現收到來自各界人士的關懷與鼓勵，我很慶幸能將我所遇到的心痛故事赤裸裸地向他們如實傳達，也很開心能與他們成為朋友。

在決定要不要坦言受害經過上，花了相當長一段時間，憲法除了保障全體國民提出訴訟的權利、保障女性做為勞工不應受到不當的差別待遇、也保障全體國民能過著身為『人』該有的生活。

我將不抱持任何偏見、遵從一切合理的程序，等待所有真相水落石出。在此呼籲所有人能將精力集中在揭發真相上，不應模糊焦點。」

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