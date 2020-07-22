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台股早盤上漲40點　指數站上12400點關卡

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▲▼台股今天盤中攻上12450點，再度改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。今天終場大漲223點，以12397點做收。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

市場樂觀預期美國將推出新一輪價值1兆美元的激勵方案，美股道瓊及標普500指數周二（21）收漲。台股昨日收盤大漲223點，盤中一度站上12405點，再寫30年來新高，今日以12389點開出，下跌8點；早盤上漲40點，暫報12438點。

台積電昨日股價表現強勁，盤中最高來到387元，市值突破10兆元，不僅創下歷史新高，更成為台股史上首位踏入「10兆俱樂部」的企業。台積電（2330）今日開在381元，下跌0.52%。

請繼續往下閱讀...

鴻海（2317）今日以平盤開出；大立光（3008）開在4095元，上漲0.12%。

美國商務部20日發布新一波實體清單管制名單，其中包括中國觸控面板廠歐菲光，市場認為，未來相關訂單可望由台廠觸控雙雄GIS-KY（6456）及TPK-KY（3673）分食。GIS-KY今日開在131元，上漲0.77%；TPK-KY以48.3元開出，上漲1.26%。

民主黨眾院發言人及參院少數黨領袖，周二抵白宮和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）及白宮幕僚長會面，針對新一輪1兆美元（約新台幣29兆4444萬元）的激勵方案進行協商。預期此次會面將會為美國仍高居不下的失業率及各項因疫情停擺的產業帶來一定程度的舒緩。

美股周二漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲159.53點，或0.6％，以26840.40點作收；那斯達克指數下跌86.73點，或0.81％，收在10680.36點；標普500指數則是上漲5.46點，或0.17％，以3257.30點作收。

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