百億家族跳票讓「神祕廖家」曝光　出身台中豐原地主！中山北地標出自他手

圖、文／鏡週刊

國內營造業龍頭互助營造廖家，驚傳第二代老三廖年毓跳票。本刊調查，他經營的豪昱營造、互立機電過度擴張，近期撐不住跳票，一名銀行高層私下透露：「他的資金缺口恐逾百億元！」

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▲互助營造廖家老三廖年毓驚傳跳票，傳財務黑洞超過百億。（圖／鏡週刊提供，下同）

7月9日，在中山北路辦公商圈，赫見數10名黑衣人士，不顧保全阻攔，大喇喇走進互助營造（以下簡稱互助）台北總公司，帶頭的一名光頭男子坐在一旁，指揮其他人排隊站好，只見他們手拿抗議標語「互助廖家出面！」另一批人馬則闖進辦公室，手敲牆壁作勢威嚇，要廖家解決欠款問題，員工嚇得連忙知會主管，並拿起電話報警。

同棟大樓的其他公司以為是互助出問題，惹得債主上門討錢，其實，互助也是無妄之災，因為真正欠款的是豪昱營造、互立機電，這2家公司董事長正是互助廖家第二代的老三廖年毓，而原本也設在同棟樓的2家公司，跳票之後，辦公室已經人去樓空。

成立超過70年的互助是國內營造業龍頭，由廖萬應和林清波兩人創立，過去曾參與台北捷運淡水紅線、信義線等交通工程，也幫台積電等科技公司蓋總部、建廠，去年營收達300億元，目前兩家二代延續父執輩的分工，由林清波之子林志聖擔任董事長，廖萬應大兒子廖年祈當副董事長，並共同經營老爺酒店。未料，近期廖家成員爆發跳票、欠款風波，讓互助的金字招牌蒙上陰影。

本刊調查，廖萬應三兒子廖年毓經營的豪昱和互立，今年4月就跳票，到了6月已經跳了3、40張，一名銀行高層透露：「剛開始公司還拿錢註銷，7月5日跳票未再註銷後，大家都慌了！因為後續到期的票不知道還有多少，光是廖年毓主導的金毓泰聯貸就46億元，2年前標下的台北市議會地上權權利金還有26億需要繳納，統包工程款18.95億元的萬華青年社會住宅二期也有跳票的狀況，加上他還有民間借貸，資金缺口恐逾百億元。」

另一位不願具名的聯貸銀行主管坦言：「大家當初會借錢給廖年毓和他的公司，是因為看在互助營造的金字招牌，加上廖家兄弟也有幫忙擔保，這些借款金額如果不是很大，廖家應該幫忙償還。」

廖年毓引起的風暴，燒向一向低調、神祕的廖家，互助廖家第三代、廖年毓侄子廖憲曜上週五（17日）出面澄清：「其實我們也是受害者，跳票的事與互助、廖家沒有關聯，我們對大股東林家感到很抱歉，大家都很努力經營事業，接下來一切公事公辦，該負責的我們會去承擔。」

成立超過70年的國內營造龍頭互助營造，是由廖萬應和林清波一起打造，廖萬應1928年出生，家中環境富裕，出生台中豐原地主家庭，上面有3位哥哥、4位姊姊，排行老八，下面還有一個弟弟，高中時北上求學，就讀開南，也因此結識同窗好友林清波，替兩人未來創業奠基。

「我父親求學時，剛好碰上二戰爆發，他被日本徵兵，負責協助部隊防禦工程，直到戰後他才順利完成學業，當時台灣百廢待舉，很需要土木人才，看準商機，畢業後，24歲那年就創立安大營造，隔年就和同窗林清波再創辦互助營造，他們兩個持股各半，我父親個性內斂低調，擔任副董事長。」廖家二代透露。

廖萬應和林清波合作，廖萬應主內、林清波主外，負責主內的廖萬應個性細膩，秉持工程效率、一板一眼的日式精神，兩人在營造業很快闖出名號，1970年代，高雄圓山飯店興建就是由互助營造承包，「當時我父親還被蔣中正總統當面嘉許！」廖家人說。

除了高雄圓山飯店，飛利浦位在竹北的科技廠、台積電工廠、台安醫院都是出自互助營造之手，隨著軌道工程在台灣興起，捷運淡水、新店線、高鐵都可看到互助營造的影子，就連高雄世運主場館也是由互助營造興建，後來廖萬應和林清波發現飯店業收益穩定，也成立老爺酒店跨入飯店經營。

這次出事的廖年毓是互助創辦人廖萬應的第3個兒子。3年前國內營造業龍頭互助營造創辦人之一廖萬應過世，廖家迄今仍未分家，只有老三的事業獨立出去，這次廖年毓投資失利，也讓廖家其他兄弟相當無奈。

3年前廖萬應過世後，廖家迄今仍未分家，只有老三的事業獨立出去，目前長子廖年祈負責互助營造、老爺酒店，次子廖年豐掌管互億科技、老么廖年毅負責起家的安大營造，這次爆出跳票糾紛的老三廖年毓則是互立機電工程董事長，主要承攬國內各大機電工程。市場估計，廖家資產至少有百億元起跳。

如今互助的金字招牌因為廖年毓爆發跳票、欠款事件蒙上陰影，第二代低調不願多談，由廖萬應長孫廖憲曜出面滅火，畢業於台大土木與營建管理研究所的他，目前擔任互助營造董事長室特助，顯然已經進入接班梯隊，他坦言：「這次的事件是互助成立七十多年來最大的挑戰，對公司傷害很大，但不能波及無辜，該我們負責的絕對會做。」

廖年毓引起的風暴，燒向一向低調、神祕的廖家，互助廖家第三代、廖年毓侄子廖憲曜上週五（17日）出面澄清：「其實我們也是受害者，跳票的事與互助、廖家沒有關聯，我們對大股東林家感到很抱歉，大家都很努力經營事業，接下來一切公事公辦，該負責的我們會去承擔。」

廖憲曜也挑明說，「家族成員有擔保的我們會還，這部分約2、3億元，其他債務我們沒有義務、也沒有責任清償。」他還拿出廖年毓的聲明書，內容清楚寫明，「包括本人廖年毓及豪昱、互立二家公司在外的欠款，均與互助營造、老爺酒店、家族兄弟無關，本人願意承擔所有責任。」不堪其擾的廖家在總部和大樓電梯內貼出澄清聲明，強調互助與豪昱、互立無關聯。



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