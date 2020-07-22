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歐盟史上最火爆峰會！馬克宏捶桌、梅克爾掉頭走人　60.5兆紓困案終於拍板

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▲▼歐盟達成史上最大振興計畫。（圖／路透）

▲歐盟達成史上最大振興計畫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

歐盟各國元首在連續4天的峰會後，周二（21日）終於達成史上最大振興紓困計畫，提供27個會員國1.8兆歐元（約新台幣60.5兆元），幫助2019新型冠狀病毒（COVID-19）重創的成員。不過這個布魯塞爾峰會過程也是史上火氣最大的峰會，法國總統馬克宏一度爆走捶桌，德國總理梅克爾也曾掉頭就走。

綜合外電報導，1.8兆歐元的振興計畫中，有7500億歐元（約新台幣25.2兆元）是作為撥款與借貸。德、法兩國原先提議其中5000億歐元，提供給受疫情重創的會員國，如義大利、西班牙等，並且不必償還；然而此舉卻被荷蘭、瑞典、丹麥等自稱「節儉持家」的部分會員國否定，認為占比過高，應再減去1250億歐元，且「任一成員國有權否決其他成員工的補助金申請」。對此，義、西兩國主張，應有至少4000億歐元是作為不必償還的補助金。

德國總理梅克爾18日晚間，一度因為會議上僵持不下的局面憤而離席；19日的晚宴則是因所謂的「節儉國家」拒絕退讓，而使得餐桌上氣氛緊繃。據2名歐盟外交官員指出20日當天，法國總統馬克宏更因失去耐心，氣得握拳捶桌。

就像許多家庭間餐桌上曾發生過的事，馬克宏一度在會議上正色批評奧地利總理庫爾茨，因為當大家在努力敲定歐盟史上最龐大的一筆資金運用計畫時，他竟然為了要講電話而離席。馬克宏更把荷蘭總理比擬為，多次在歐盟峰會中和大家做對的英國前首相卡麥隆，指兩人的行為幾乎無異，還讓人想到卡麥隆的脫歐難堪下場。

最終德、法兩國攜手協調在7500億歐元中，撥款3900億歐元給受創最嚴重的成員國，義、西兩國受益最大，但為了安撫「節儉國家」，將會把它們對歐盟的部分預算貢獻退回。
 

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