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病毒嚇壞戰鬥民族！傳俄政商名流搶先注射疫苗　普丁建3條「神秘消毒管道」自保

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▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁的神秘管道，和政商名流的優先接種，吸引外界注意。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

2019新型冠狀病毒（COVID-19）全球肆虐，俄羅斯累計超過78萬人染疫全球第四；根據知情人士透露，該國數十名政商名流自4月以來，卻率先取得疫苗注射，力求在這場恐怖疫情中安然脫身。

綜合外電報導，這些以財力權勢取得優先接種疫苗特權的政商名流，包括實力雄厚的俄羅斯鋁業公司（United Co. Rusal）高管，以及億萬富翁，甚至還有許多政府官員。莫斯科國營且受軍方支持的Gamaleya研究院，最早從4月開始就已經陸續發展疫苗，並為這些政商巨頭接種疫苗，不過他們以個人資料不公開為由，拒絕透露自己的確切身分。

官方成立的俄羅斯直接投資基金（RDIF）資助研發的Gamaleya疫苗，上周已完成第1階段的人體試驗，受試者為軍方人員，已知至少40人，不過研究結果尚未公布，而且下一階段擴大試驗已經展開。Gamaleya媒體部門尚未對此做出回應。

▲新冠肺炎,新冠病毒,COVID-19,疫苗,新藥,生技,製藥。（圖／路透）

▲各國疫苗競賽，俄羅斯也想搶先開發出來。（圖／路透）

事實上，俄羅斯不少高官都在這場全球大流行中染疫，包括總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）、文化部長柳比莫娃（Olga Lyubimova）、克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov），以及建築和住房部長亞庫舍夫（Vladimir Yakushev）。

5月復原出院的佩斯科夫對此回應，並不曉得有誰接種了該疫苗，至於總統普丁（President Vladimir）是否也是其中之一，他則表示，「在國家元首身上測試未經認證的疫苗，應該不是個好主意吧」，而且也表明並未看到其他政府官員有涉入這件事。此前衛生部長也在聲明中指出，只有該疫苗人體試驗的受試者有接受注射，暗示其他只是臆測或指控。

《俄羅斯新聞社》（Ria Novosti）6月時指出，總統普丁為了確保自己不會染疫，特地在克里姆林宮和官邸搭建「特殊消毒管道」，並公開人員通過該條管道的影片。克里姆林宮設有2條，官邸設有1條；影片中，進入總統官邸的人員必須通過一個狹窄的通道，兩側和屋頂皆為純白色，並連接消毒管線，消毒液從頭頂和身體兩側噴出，宛如電影場景。

據了解，普丁至少有3種特殊消毒管道，這種設施也引起部分歐洲國家的興趣，紛紛想理解其消毒成分為何，以及實際成效等。


 

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