目睹父母被殺！阿富汗少女抓起AK47衝出門　秒擊斃2塔利班兇手

▲阿富汗塔利班分子處決3名男子。（資料照／路透）
記者王致凱／綜合報導
阿富汗一名年齡15歲左右的少女，親眼目睹塔利班分子將其父母拖出家門殺害後，立刻拿起一把AK-47步槍衝出屋外掃射，擊斃了2名塔利班成員，並且射傷多人，替父母報仇。
外媒報導，這起事件發生在阿富汗中部的古爾省（Ghor），少女卡瑪爾（Qamar Gul）的父親為當地村長。案發當天，一群塔利班武裝分子衝進他家中，將她的父母拖出家門，並以「支持政府軍」為由將他們殺害。
卡瑪爾見狀，立刻拿起一把AK-47步槍朝對方掃射，擊斃了殺害她父母的2名塔利班分子，並且打傷了數人。當地官員指出，卡瑪爾的年齡介於14歲至16歲之間。在阿富汗，不知道自己的確切年齡是很常見的事。
據悉，數名塔利班分子隨後又回來攻擊卡瑪爾的住家，但被其他村民和親政府軍民兵擊退。古爾省長發言人表示，阿富汗安全部隊已經將卡瑪爾和她的弟弟轉移到安全地點安置。
消息曝光後，國外網友紛紛稱讚卡瑪爾的英勇，更有網友盛讚這是「阿富汗女孩的力量」。另有網友說，「我們都知道父母是不可取代的，但報仇將帶給你相對的安寧。」
近幾個月以來，儘管塔利班組織同意與政府軍展開和談，但安全部隊遭到襲擊的頻率也正在增加。此外，塔利班分子習慣將他們懷疑是政府線人的村民殺害。
Qamar Gul :— Rehmat Mandokhail (@RehmatAfghaan) July 21, 2020
Qamar Gul belongs to the Tewara District, ghor Province of Afghanistan, the taliban damaged their area, their parents were killed and tried to abused them. Qamar gul raised a gun in his defense and killed ten taliban and saved her and his 12-year-old brother's life. pic.twitter.com/mrZEfk8afs