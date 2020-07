目睹父母被殺！阿富汗少女抓起AK47衝出門　秒擊斃2塔利班兇手

▲阿富汗塔利班分子處決3名男子。(資料照/路透)



記者王致凱/綜合報導

阿富汗一名年齡15歲左右的少女,親眼目睹塔利班分子將其父母拖出家門殺害後,立刻拿起一把AK-47步槍衝出屋外掃射,擊斃了2名塔利班成員,並且射傷多人,替父母報仇。

外媒報導,這起事件發生在阿富汗中部的古爾省(Ghor),少女卡瑪爾(Qamar Gul)的父親為當地村長。案發當天,一群塔利班武裝分子衝進他家中,將她的父母拖出家門,並以「支持政府軍」為由將他們殺害。

卡瑪爾見狀,立刻拿起一把AK-47步槍朝對方掃射,擊斃了殺害她父母的2名塔利班分子,並且打傷了數人。當地官員指出,卡瑪爾的年齡介於14歲至16歲之間。在阿富汗,不知道自己的確切年齡是很常見的事。

據悉,數名塔利班分子隨後又回來攻擊卡瑪爾的住家,但被其他村民和親政府軍民兵擊退。古爾省長發言人表示,阿富汗安全部隊已經將卡瑪爾和她的弟弟轉移到安全地點安置。

消息曝光後,國外網友紛紛稱讚卡瑪爾的英勇,更有網友盛讚這是「阿富汗女孩的力量」。另有網友說,「我們都知道父母是不可取代的,但報仇將帶給你相對的安寧。」

近幾個月以來,儘管塔利班組織同意與政府軍展開和談,但安全部隊遭到襲擊的頻率也正在增加。此外,塔利班分子習慣將他們懷疑是政府線人的村民殺害。

Qamar Gul :



Qamar Gul belongs to the Tewara District, ghor Province of Afghanistan, the taliban damaged their area, their parents were killed and tried to abused them. Qamar gul raised a gun in his defense and killed ten taliban and saved her and his 12-year-old brother's life. pic.twitter.com/mrZEfk8afs