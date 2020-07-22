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做金錢的主人！透過「振興券」建立孩子正確的金錢觀　懂得「量入為出」

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▲▼家庭,家人（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲建立孩子正確的金錢觀，從小就可以做起。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

政府規劃「振興三倍券」讓民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，很多小孩子因為年紀小，不懂政府政策，消費券直接成為父母的財產，但父母親可以趁著這個機會，建立孩子正確的金錢觀與投資觀，凡事要懂得「量入為出」，父母親也可以藉此，透過溝通金錢分配的想法，拉近與孩子之間的距離。

以前小時候過年收到紅包時，大人總是會說「先放媽媽這，媽媽幫你存起來」，長大後才發現這些錢最後都落入大人的口袋裡。2009年時，政府發放每人3,600元的消費券，當時許多小孩根本沒有拿到，甚至沒有看過，就直接被大人拿走。其實父母親可以跟孩子「溝通」，告訴孩子們，這筆錢要用來繳學費，支付生活開銷等作用，讓孩子不會有一種被欺騙的感覺。

請繼續往下閱讀...

▲家人，小孩，家庭，孩子，照顧，教育，兒童，小朋友。（圖／pakutaso）

▲孩子擁有支配自己金錢的權利，做金錢的主人。（圖／pakutaso）

家長可以藉著此次的機會，透過溝通的方式對孩子進行「金錢觀教育」，讓他們知道這些錢用來做什麼，生活中的食、衣、住、行、育、樂、保險...等，都是需要花錢，然而過年時收到別人包的紅包，父母也必須回包給對方，「只有父母親給的紅包，才是孩子們可以擁有的」，這些事情都可以直接告訴小孩，也提醒他們凡是要懂得「量入為出」。

在小孩的成長過程中，家庭教育是很重要的環節，正確的金錢觀也是非常重要，透過一次次的溝通，家長也可修正自己的想法，必且「尊重」孩子的想法。「教育孩子，父母親的觀念和價值觀一定要同步」，若是不同調，孩子接受到的金錢觀是混亂且拉扯的。

別因為孩子還小，就認為他們不懂，這些觀念不重要，「孩子擁有支配自己金錢的權利」，可以從小錢開始管理，100元的零用錢該如何使用，如何發揮最大效益，都可以讓他們去思考，趁著這一次的振興券，就可以用來投資在建立孩子的金錢觀上。

►文章獲得「孫太談理財」授權提供。

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