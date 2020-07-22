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小資族想買零股看過來　各大券商定期定額平台比較大公開！

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▲儲蓄，理財，利潤，定存，投資，股市，匯市，股票。（圖／pixabay）

▲許多小資族會以買零股方式定期定額存股。（圖／pixabay）

記者陳心怡／台北報導

「護國神山」台積電股價從今年三月不到三百塊，一路向上攻至387元，但對於一般小資族來說，想買一張台積電現股，要花超過 30 萬元，根本負擔不起，這時候，若是以買「零股」方式或定期定額買股，一點一點慢慢存股，一樣能當台積電的股東，讓台灣最大最穩企業幫你賺錢。

金管會推動證券商承辦以定期定額方式，購買個別股票與 ETF（指數股票型基金） 的業務，自2017年上路至今已滿三年，開辦券商包括元大、富邦、國泰、凱基、永豐金、群益金鼎、元富、華南永昌、第一金證券、兆豐證券、土銀證券、台中銀證券等12家。

請繼續往下閱讀...

定期定額買股票和買零股的差異？

許多人有疑問，股票買賣本來就有零股交易，自己用零股方式存就好了，為什麼還要定期定額存股呢？其實定期定額有一大好處，那就是可以設定自動扣款，不會像自行買零股容易忘記，也助於投資人有紀律的投資，不會受到人性弱點影響。再者，定期定額是券商依據投資標的，匯總所有客戶的錢，再根據實際成交價和委託申購股數比例分配，成交機率比自行買零股還高。

但要注意的是，定期定額存股其實並不適合「停利不停損」的操作策略，投資新手假如定期定額買單一股票，很有可能落得血本無歸的下場，因此建議小資族可以從 ETF 開始，降低投資風險。

市面上這麼多定期定額存股的平台，我們該如何選擇呢？《ETtoday新聞雲》整理出各家券商資料，統整比較各家最低扣款金額、可投資標的、可選扣款日等，方便投資人選擇適合自己的平台。

▲各券商定期定額比較。（圖／記者陳心怡製表）

▲各券商定期定額比較。（圖／記者陳心怡製表）

整體而言，零股定期定額可以說是最適合小資族的投資方式，不僅省去研究市場、價格的時間，還可以分散特定時間投入市場的風險，此外，不論是買零股或定期定額存股，都是靠時間累積資本，長期投資集合成超過一張，不僅可以降低平均持有成本，長期績效都不會太差。

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