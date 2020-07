媽媽確診住加護病房　兒子「每晚爬窗守候」親眼看著她過世

記者柯沛辰/綜合報導

全球新冠肺炎疫情依舊嚴峻,巴勒斯坦一名73歲老婦人近日確診,住進加護病房。院方基於防疫考量,謝絕家屬探病,但30歲兒子堅持爬上病房外的窗台,每晚癡癡守候,直到母親離開人世。

綜合外媒報導,30歲的吉哈德.蘇威蒂(Jihad Al-Suwaiti)家住巴勒斯坦西岸的貝特阿瓦鎮,近日他73歲的老母親不幸染疫,病情急速惡化,被送進希伯倫州立醫院加護病房隔離治療。

院方基於防疫謝絕訪客,但吉哈德思母心切,竟每晚爬上病房外的窗台,隔著窗戶守候老母親。令人無奈的是,老婦人住院僅短短5天,便在7月16日撒手人寰,讓吉哈德心碎不已。

▲媽媽確診住進加護病房,兒子每晚爬窗守候。(圖/翻攝自推特/Mohamad Safa)

他的哥哥表示,父親15年前就去世,吉哈德又是家中最小的孩子,自然跟媽媽很親,只是媽媽原先就患有白血病,近期又確診病逝,讓吉哈德悲憤不已,始終不願接受事實。

當時吉哈德爬上醫院窗台、守候母親的身影被人拍下,經聯合國常駐代表、非營利組織Patriotic Vision執行長薩法(Mohamad Safa)19日在推特上分享這張照片,並寫道「一位巴勒斯坦婦女感染新冠肺炎,她的兒子每晚爬上病房外探望母親,直到她病逝」引發廣大迴響。

醫院證實,吉哈德每晚都會爬到病房外探望母親,直到母親睡去才會下來。許多網友聽聞後,紛紛留言替吉哈德打氣,除了有類似遭遇的人發聲,想告訴吉哈德他並不孤獨,還有插畫家將照片畫成一張插圖,盼鼓舞所有與疫情奮鬥的人們。

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs