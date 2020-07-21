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後疫情時代經濟復甦！　企業上半年籌資擴廠破千億衝近10年新高

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▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲根據統計，上半年公開發行公司籌資案件總計有183件，募資金額達4,450.88億元。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（21）日公布公開發行公司籌資情形，2020上半年公開發行公司國內公募案件129件，募資金額達4,281.57億元，創下近10年新高；觀察公發公司在國內募資後的用途，以擴充廠房占大宗，金額達1,216.54億元，也創近10年來新高，顯示國內經濟環境正向發展，企業有擴大營運及生產規模的需求。

根據金管會證期局統計，上半年公開發行公司募資申報案件有183件，金額為4,450.88億元，無論是金額或件數皆較去年同期增加，其中公募有129件、4,281.57億元，私募則有54件、169.31億元。

請繼續往下閱讀...

國內、外去年籌資申報案件累計有129件，金額4,281.57億元，較2018年度111件、金額2,536.46億元，分別增加16.2%、68.8%，都有雙位數的成長。

證期局說，主要是大型募資案件較多，如台積電上半年發行3次普通公司債，募集了600億元，而台電募資357億元、中油也有177億元，且都為擴充廠房之用。

進一步觀察公募的國內、外比重，上半年公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額的96.2%，海外募集金額占總募集金額的3.8%，顯示企業仍以國內募集資金為主。

另在私募方面，今年前6月公發公司私募案件達54件，金額1,69.31億元，占公、私募合計金額比重為3.80%，較去年同期的42件、金額188.65億元，主要是2019上半年有較大型的私募案件所致。

證期局指出，上半年公開發行公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途以償還債款及擴充廠房設備為大宗，其中擴充廠房設備案件共13件，金額為1,216.54億元，創下近10年來同期新高，與較去年同期5件相較，件數大增1.6倍、金額增加4.39倍。

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