三倍券出現首宗破損個案　經濟部：今已聯繫更換新券

▲經濟部南區聯合服務中心林主任(左)親自將面額500之三倍券2張，換回有破損之面額500三倍券2張。（圖／經濟部提供）

記者陳心怡／台北報導

媒體昨日報導屏東有一民眾領取振興三倍券，發現有兩張破損，經濟部表示，今（21）日已主動聯繫，由於破損的時間點不易舉證釐清，為保障領用民眾權益，已先更換新券。

經濟部表示，三倍券開放領券迄今已超過1,237萬人領取，發現券有破損之情形微乎其微，請民眾安心領取及使用，倘有類似之極少數個案，請撥打1988將可提供協助。

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經濟部指出，屏東民眾於領取時發現的2張500元三倍券破損，乃屬極少數個案，已於今日主動前往當面先更換新券予民眾，經濟部提醒民眾於超商、超市及郵局櫃台領取時，除從透明之信封套外確認200元5張，及500元4張無誤外，並於離開後儘快拆開信封套，檢視每張鈔券的完整度，倘有破損，請保有該9張鈔券及完整的信封套，撥打1988將可提供協助。

振興三倍券自7月15日開放領券，至今日下午6時累計已超過1,237萬人領取，已領券民眾於109年12月31日前皆可持三倍券至實體店家消費，店家於7月23日起即可向經濟部公告之60家金融機構兌領。有統一編號之營業人持收受之三倍券可直接到金融機構填寫兌領單即可辦理兌領作業。無統一編號店家可委託公協會組織協助兌領。