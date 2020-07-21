第二批退稅將來了！　將在下周五可以拿到

▲第二批退稅將在7月底可以拿到。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部南區國稅局今（21）日表示，今年申報的去年度綜所稅第二批退稅將在下周五（31日）撥入指定帳戶或寄發退稅憑單。南區國稅局表示，第二批退稅憑單的兌領期限，是從今年7月31日到9月30日止，若金額不滿5000元就可以就近向退稅憑單上所載的指定付款銀行兌領現金，其餘皆須提出票據交換才能領到退稅款。

財政部表示，今年因為因應疫情，所得稅申報延長到6月30日，且退稅的時間提前一個月，第一批退稅提前到6月39日，所以今年會出現四批退稅。

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第一批退稅是6月30日，今年5月1日至6月1日採網路申報、稅額試算採線上登錄或電話語音回復、5月1日至5月11日向戶籍所在地稽徵機關申報之稅額試算書面回復、人工申報及二維申報。

第二批是6月2日至6月30日採用網路申報、稅額試算以網路或電話語音確認回復案件；退稅時間就是7月31日。

第三批退稅日期為9月30日，為稅額試算書面回復、人工申報及二維申報剩下案件。

如果是今年逾期繳稅，未在6月30日以前如期繳稅，國稅局將列為第四批退稅者，退稅日期為明年1月18日。

南區國稅局表示，以往經常接獲民眾因退稅憑單遺失、遭竊而焦急來電詢問如何處理，另外，該局每年受理民眾因退稅憑單過期而申請展延的也不在少數，因此，國稅局呼籲民眾盡量採用轉帳退稅方式，除可免除遺失退稅憑單的風險，並可迅速在退稅日當天就安全、快速的收到退稅款。