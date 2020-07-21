Apple挺環保　承諾2030年對供應鏈和產品實現100%碳中和

▲Apple承諾2030年對供應鏈和產品實現100%碳中和。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple稍早揭示一項計畫，要在2030年對整體公司業務、製造供應鏈和產品生命週期實現碳中和。Apple指出，目前已就全球企業營運方面達成碳中和，而這個新的承諾代表到了2030年時，每一部售出的Apple設備都將達成零氣候影響。

Apple執行長Tim Cook表示，源於共同關注我們所擁有的地球，企業有著絕佳的機會能協助建設更永續的未來，為環境旅程提供動能的創新不僅對地球有益，同時也有助於Apple提高產品能效，並在全球各地引入新的潔淨能源。氣候行動可以成為創新潛力、就業機會和持久性的經濟成長新時代的基礎。

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▼Apple 80%以上的再生能源將採購自Apple設立的能源計畫。（圖／翻攝自Apple官網）

在稍早發布的《2020年環境進度報告》中，Apple詳細說明要在2030年前減少75%碳排放的計畫，並同時著手制訂創新的碳移除解決方案，以消除剩餘25%的總和碳足跡。

另外，為支持這些努力和之後的工作，Apple正在建立一個影響加速器，重點投資一些由少數族裔擁有的企業，透過這些企業在其供應鏈和在受環境危害影響特別大的社區中產生積極影響。這項加速器計畫是Apple最近宣布投入1億美元推出的「種族平等與正義倡議」計畫的一部分，這個計畫側重解決教育、經濟平等和刑事司法改革等問題。

▼Apple將以最新的回收創新技術—「Dave」機器人，來拆解iPhone上的觸感引擎。（圖／翻攝自Apple官網）