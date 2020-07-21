謝金河：台積電若邁向400元　台股12682點水到渠成　

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）



記者陳心怡／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今（21）日在臉書指出，在台積電領軍助攻下，台股來到12450點，距30年前的12682點，相差232點，讓他欣慰「台灣經過30年辛苦調整，終於回到當年『台灣錢淹腳目』，即將崩潰的前夕」，他也回憶「這30年對很多資深的老股民是一場漫長調整的歲月」。

謝金河表示，1990年2月16日台股衝到12682的歷史最高點，隨後卻走上崩潰的噩運，「台股一年之內跌到2485，很多股民財富一夕葬身股海」。他也指出「在那個年代，新台幣從40.6升值到25.56，台幣升值帶來了澎湃的熱錢，從1985年到1990年，5年之間，台灣的股市大漲20倍，房地產也大漲10倍，全台陷入瘋狂狀態」。

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謝金河說，1990年時，他也曾在一場演講中提醒台灣可能陷入30年的災難噩運，除了率先呼籲投資人把股票、房地產賣光，還建議大家遠離股市。

謝金河表示自己是最早唱衰台灣的人，那時台幣升值到盡頭，由升轉貶，資金轉向外逃，中國正發生六四天安門事件，「當時中國大陸百廢待舉、工資便宜，土地幾乎不要錢，此時懂得高檔出脫台灣股票、房地產，全力押注中國的人，像康師傅、旺旺、寶成蔡家、正新、巨大及郭董等，都成了最大贏家」。

謝金河提到，過去30年台灣的人流、物流、金流3流全被中國吸乾，「現在大家看到強大的中國，卻忘了中國膨脹30年累積的巨大泡沫，台商是中國崛起30年的贏家之一，而且，台灣的產業經過30年調整，也逐漸懂得趨吉避凶之道，這是台灣逐漸甦醒的轉捩點」。

今年台灣半導體產業開始發功，謝金河表示「台積電把護國神山角色發揮到淋漓盡致的地步，如果台積電邁向400元，台股跨過12682也將水到渠成」，他也驚嘆「這一盼足足盼了30年，台灣不容易啊！」