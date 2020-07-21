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公車被劫持！20乘客淪人質　烏克蘭槍手：引爆炸彈一起死

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▲▼烏克蘭盧斯科市公車被劫持。（圖／路透）

▲烏克蘭盧斯科市公車被劫持，現場一度傳出槍響。（圖／路透／下同）

記者王致凱／綜合報導

烏克蘭西北部城市盧斯科（Lutsk）發生巴士挾持事件，一名攜帶槍枝和爆裂物的恐部分子21日上午劫持一輛公車和車上20多名人質，並揚言要將公車炸毀。現場影像顯示公車擋風玻璃有彈孔，但不清楚是否有人受傷，目前當局正嘗試與槍手談判中。

烏克蘭警方表示，當局已經掌握槍手身份，發現在他個人社交媒體頁面上貼文稱「對烏克蘭的體制感到失望」。當地媒體報導，根據他在網路上張貼的一份漫無邊際的聲明，他稱「有許多人和我再一起，有機關槍、手榴彈和兩枚炸彈，我的死亡不會是引爆的障礙，國家一直以來都是第一恐部分子。」

警方表示，他們透過電話與槍手進行交談，對方的「荒謬」要求包括，烏克蘭政府高級官員必須在網路上張貼影片，承認他們才是「法律上的恐怖分子」；他還要求烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）敦促公眾觀看2005年紀錄片《地球生靈》（Earthlings）。

報導指出，目前被劫公車停在盧斯科市劇院附近，現場曾經傳出槍響，照片也顯示公車擋風玻璃出現彈孔，但並不清楚是否有任何人受傷。警方目前已經封鎖盧斯科市中心。

烏克蘭國家警察地方負責人克羅什科（Yuriy Kroshko）表示，在談判過程中，槍手僅對烏克蘭體制表達不滿，但沒有確切指出是哪一項體制，也沒有提出任何具體主張。克羅什科表示，目前槍手已經拒絕再接聽電話。

烏克蘭總統澤倫斯基則表示，目前正盡一切努力解救人質，盡可能在不造成人質傷亡的情況下排除事件。澤倫斯基透露，槍手劫持公車後，親自撥打電話給警方，宣稱他劫持了人質。

▲▼烏克蘭盧斯科市公車被劫持。（圖／路透）

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