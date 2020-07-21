自駕車準備度台灣全球排名13　超越德、澳、法

▲台灣已經積極投入自駕巴士、無人車輛運行測試。（圖／記者陳家祥攝）

記者吳靜君／台北報導

KPMG全球總部發布《2020自動駕駛汽車準備度》報告，針對30個國家個國家的自駕車準備度進行評估與排名，前三名國家分別為新加坡、荷蘭與挪威；南韓排名第7、日本排名第11，台灣首次參與調查，就名列第13名，不僅超越德國、澳洲、法國等先進國家，名次也與日本相當靠近。

此次調查報告有四項指標，包含政策法規、科技與創新、基礎建設及消費者接受度，分析各國對自駕車的觀察。

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KPMG安侯企業管理公司經理許博涵表示，今年台灣首度參與調查並名列第13名，雖然總體來看台灣發展自駕車的準備情境，不像排名在前的新加坡、南韓與日本等國，但是已經在自駕車發展應用開始投入許多研發創新資源，政府也積極以「實驗沙盒」精神評估和研擬適當的法規框架，民眾對自駕車發展的認知程度和科技創新的包容力更令人讚賞。

KPMG安侯建業政府與基礎建設主持人陳文正表示，台灣除了推出無人攢聚創新實驗條例相關子法，中央與地方更積極投入建置無人車輛測試運行場域，並且在短短一年內已經有示範運行按實際上路執行，例如五月開始台灣智慧駕駛公司在台北市信義路公車專用道進行自駕巴士的常態運行測試，對自駕車科技的發展程度令人驚艷。

此外，交通部已超前部署，針對自駕車輛進入台灣交通與社會情境的進行階段及路程藍圖進行評估，及早因應可能帶來的發展契機與相關衝擊，這些努力都讓台灣自駕車產業得以更好的發展。