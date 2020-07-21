　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

自駕車準備度台灣全球排名13　超越德、澳、法

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼北市府自駕小巴記者會,柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲台灣已經積極投入自駕巴士、無人車輛運行測試。（圖／記者陳家祥攝）

記者吳靜君／台北報導

KPMG全球總部發布《2020自動駕駛汽車準備度》報告，針對30個國家個國家的自駕車準備度進行評估與排名，前三名國家分別為新加坡、荷蘭與挪威；南韓排名第7、日本排名第11，台灣首次參與調查，就名列第13名，不僅超越德國、澳洲、法國等先進國家，名次也與日本相當靠近。

此次調查報告有四項指標，包含政策法規、科技與創新、基礎建設及消費者接受度，分析各國對自駕車的觀察。

請繼續往下閱讀...

KPMG安侯企業管理公司經理許博涵表示，今年台灣首度參與調查並名列第13名，雖然總體來看台灣發展自駕車的準備情境，不像排名在前的新加坡、南韓與日本等國，但是已經在自駕車發展應用開始投入許多研發創新資源，政府也積極以「實驗沙盒」精神評估和研擬適當的法規框架，民眾對自駕車發展的認知程度和科技創新的包容力更令人讚賞。

KPMG安侯建業政府與基礎建設主持人陳文正表示，台灣除了推出無人攢聚創新實驗條例相關子法，中央與地方更積極投入建置無人車輛測試運行場域，並且在短短一年內已經有示範運行按實際上路執行，例如五月開始台灣智慧駕駛公司在台北市信義路公車專用道進行自駕巴士的常態運行測試，對自駕車科技的發展程度令人驚艷。

此外，交通部已超前部署，針對自駕車輛進入台灣交通與社會情境的進行階段及路程藍圖進行評估，及早因應可能帶來的發展契機與相關衝擊，這些努力都讓台灣自駕車產業得以更好的發展。

ET快訊
袁惟仁腦溢血消失2年...好友陳子鴻曝他「最新近況」！
快訊／彰化單親爸攜3孩子燒炭自殺！　4人明顯死亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

三倍券出現首宗破損個案　經濟部：今已聯繫更換新券

Apple挺環保　承諾2030年對供應鏈和產品實現100%碳中和

謝金河：台積電若邁向400元　台股12682點水到渠成　

第二批退稅將來了！　將在下周五可以拿到

自駕車準備度台灣全球排名13　超越德、澳、法

街口託付寶投資規模破億元　金管會打臉：未核准要注意風險

宏碁稱霸美國筆電市場　今年上半年成長居五大品牌之冠

瑞磁生技新冠試劑傳捷報　供貨美國大型醫療機構

輝瑞本月啟動3萬人臨床實驗！　年底前有望提供1億劑新冠疫苗

搶救利差大作戰！公股銀線上、電銷拚信貸　每月業務量翻倍

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

三倍券出現首宗破損個案　經濟部：今已聯繫更換新券

Apple挺環保　承諾2030年對供應鏈和產品實現100%碳中和

謝金河：台積電若邁向400元　台股12682點水到渠成　

第二批退稅將來了！　將在下周五可以拿到

自駕車準備度台灣全球排名13　超越德、澳、法

街口託付寶投資規模破億元　金管會打臉：未核准要注意風險

宏碁稱霸美國筆電市場　今年上半年成長居五大品牌之冠

瑞磁生技新冠試劑傳捷報　供貨美國大型醫療機構

輝瑞本月啟動3萬人臨床實驗！　年底前有望提供1億劑新冠疫苗

搶救利差大作戰！公股銀線上、電銷拚信貸　每月業務量翻倍

快訊／台南恐怖下水道！水資源中心2人作業失聯　送醫搶救不治身亡

台南恐怖「殺人地下道」！他進入失聯…22歲男跟下去　結果趴10m深水面雙亡

日本腦炎連三週新增確診！再添3例「新北30多歲女性也中鏢」

三倍券出現首宗破損個案　經濟部：今已聯繫更換新券

全台唯二！花蓮「台版迪士尼城堡飯店」獲卓越5星標章

中共「長程火砲飛彈」攻台沒人擋得住！林郁方：近幾月台海爆戰爭可能性增加

Apple挺環保　承諾2030年對供應鏈和產品實現100%碳中和

別白費力氣了！盤點「普妹撩不動」的星座男Top3　怪奇水瓶超難搞

為東京奧運暖身！　冠軍女兒、前冬奧國手分享運動經歷

謝金河：台積電若邁向400元　台股12682點水到渠成　

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

財經熱門新聞

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

即／威力彩頭獎未送出　確定46連槓

陸企立訊蠶食台廠！驚動郭台銘

威力彩21億開獎　史上第四高獎金來了

傳商家持「三倍券兌現」被銀行拒！經濟部回應了

投保要注意！　這3個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

數位帳戶滾出第一桶金三大重點

別小看威力彩貳獎！史上5次獨得逾4千萬　彩券行傳授1招搶25億頭彩

快訊／「護國神山」台積電市值破10兆元！盤中飆到387元

國巨愛台投資400億　落腳三縣市

超幸運！　威力彩20億元以上得主故事大公開

一張圖秒懂！美元存哪家銀行最划算　專家提醒留意2關鍵4重點

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面