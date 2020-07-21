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街口託付寶投資規模破億元　金管會打臉：未核准要注意風險

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▲▼街口金融科技執行長胡亦嘉針7/21，針對最新服務託付寶對媒體進行說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲街口集團執行長胡亦嘉今天對外說明正式上線的街口託付寶，引起外界高度關注。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台版餘額寶「街口託付寶」昨宣布正式上線，主打「預期年化增長率1.2%-2.5%」，且「免手續費即時提領回銀行帳戶」等特色。金管會今（21）日表示，街口託付寶的架構尚未經核准，會盡速請業者釐清相關適法性，是否涉及違法，呼籲投資人在主管機關釐清前，須留意其風險，以保障自身權益。

金管會證期局表示，今年1月街口提到託付寶架構時，由於有疑慮就拿掉，到了2月6日、3月26日向金管會申請所經理街口多重資產基金新增投資人，可透過電子支付帳戶申購買回基金，以及調整經理費的信託契約修正案，經核其三方作業流程、投資人操作介面及內部控管的相關電子支付架構，並未涉及託付寶，最後在4月6日修約完成後才同意，但昨上線的範圍涵蓋託付寶，因此會盡速請業者來釐清相關架構。

請繼續往下閱讀...

依證券投資信託事業管理規則規定，投信事業不得約定或提供特定利益、對價或負擔損失促銷基金，以及從事廣告等促銷活動，不得有直接或間接提供保證收益的情況。不過，對於預期收益是由母公司街口金融科技公司提供，並非是街口投信，外界認為金管會恐無法可管？

證期局指出，當初街口投信來申請時，並未涉及到上層母公司的託付寶架構，但投信是高度監理的行業之一，因此與主管機關核准的基金有相關，就必須洽業者釐清適法性，以及整個營運模式。

另一個問題在於隨時提領，變成街口金融科技公司與民眾有借貸關係，金管會是否無法介入？官員認為，儘管街口金融科技公司不在監理範圍內，但涉及到消費者保護、相關業務，且並未同意新架構，因此會進行全盤了解，強調「沒有預設立場，會盡快把事情處理好」。

另據街口統計，從上線迄今已增加4,000至5,000戶的用戶，資金規模達1.5億元。證期局提醒，站在消費者保護的前提下，由於整體架構尚未經主管機關核准，投資人在進行決策時，要做風險判斷，才能保障自身權益。

至於金管會是否是否有權暫緩這項業務，證期局強調，要求街口停止該業務須有所依據，也就是釐清架構，看看是否有違反法規，而保管銀行彰銀是否會收也是問題，若不收的話，錢則會退回投資人的帳戶。

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