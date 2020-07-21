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瑞磁生技新冠試劑傳捷報　供貨美國大型醫療機構

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▲左起為瑞磁生技創辦人暨執行長何重人、董事長李家榮。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為瑞磁生技創辦人暨執行長何重人、董事長李家榮。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

瑞磁生技（6598）今（21）日宣布，新冠病毒分子檢測試劑已在7月陸續出貨，截至目前主要供貨給Baylor Scott & White Medical Center以及Poplar Healthcare等客戶，並預計今年在亞洲生技大會，展示自行開發的多元檢測試劑及全自動化高通量檢測儀器MDx 3000。

瑞磁生技表示，6月16日宣布取得美國FDA核發新冠病毒分子檢測試劑的緊急使用授權(EUA)，日前該檢測試劑已開始供貨給包含Baylor及Poplar等大型醫療機構，並有多家大型實驗室商洽導入，其中Baylor位在美國德州，是德州當地最大醫療保健機構。

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瑞磁生技指出，Baylor的醫療系統涵蓋48家醫院、800多個護理站，意謂著瑞磁生技未來若持續供貨給Baylor，將可同時服務48家醫院、800多個護理站；而Poplar則位於美國孟菲斯，是田納西州具代表性的大型實驗室。

瑞磁生技說明，目前客戶採先下試劑訂單後裝機的模式來確保供貨，主要是由於美國新冠疫情近來每日確診病例數頻頻突破6、7萬，其中包括德州在內等地的疫情最為險峻，因此預估瑞磁生技下游客戶將能持續及增加新冠病毒檢測試劑的採購，對公司的業績將有顯著的挹注。

瑞磁生技補充，新冠肺炎目前仍在全球各地蔓延，其中美國南部的疫情近來再度升溫，美國聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)提出警訊，新冠疫情若持續到秋冬季節仍無法獲得控制及改善，屆時由於是包括呼吸道疾病在內等流感好發季節，到時候恐將是雙重肆虐。

瑞磁生技分享，由於美國新冠肺炎確診100萬例約3個月達到、200萬例約6週左右、300萬例不到1個月，而且一週還不到就已突破350萬例，隨著確診人數在多州劇增，檢測產品在美國的需求遠大過於供給。

瑞磁生技強調，目前是全台唯一取得美國FDA核准腸炎17項、上呼吸道20項等傳染病的多元檢測試劑上市許可的廠商，對於美國的新冠疫情，瑞磁生技目前是以上呼吸道20項致病原，再加上COVID-19 EUA 1項的銷售策略來開發市場，提供當地醫療機構一次性購足的服務，並在台灣向衛服部提出新冠病毒檢測試劑專案輸入申請，充分為秋冬季節新冠病毒及流感病毒雙重肆虐做好超前布署。

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