櫃買首檔！復華中國5G通信ETF明日掛牌交易

▲復華中國5G通信ETF將於明日掛牌交易。（圖／達志圖庫）



記者陳心怡／台北報導

全球股市瘋5G，相關概念股及指數成為疫後大盤多頭領頭羊，看準中國5G投資大勢商機，國內首檔聚焦中國5G市場的ETF，復華中國5G通信ETF基金(簡稱FH中國5G，00877)，該檔ETF將於明（22）日在櫃買市場掛牌交易。

復華投信表示，主要在於中國大陸官方全力推動5G發展，且今年商轉才正起步，在基礎建設大量投入下，為概念股增添營運動能，成為今年陸股最具題材面及基本面的議題之一，預估5G主題投資因為有國家政策支持、最大市場商機及深度互聯網應用及完整產業鏈加持，將是陸股投資亮點。

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復華中國5G通信ETF基金經理人廖崇文表示，FH中國5G(00877)所追蹤之指數即為中証5G通信主題指數，該指數是中國大陸第一個5G概念指數，成分股聚焦A股滬、深兩市中在5G行業週期真正受益的通訊產業與個股。

根據彭博資訊統計，中証5G通信主題指數今年來上漲32%，同期間滬深300、上證綜合、深證成指報酬率分別為5.4%、10.9%、25.7%。

廖崇文進一步指出，中証5G通信主題指數最大的特色是，指數編制機構會根據5G通訊技術發展進程，定期調整成分股，增刪受益之通訊產業個股，例如2018年5G牌照尚未發放前原有納入光纖光纜族群，但在2019下半年隨5G商轉後光纖建設需求降低後剃除；今年6月份定期調整進一步納入部分車連網的短程通信技術公司，以及車載系統、無人機系統商等。

復華投信表示，現在投資人在台灣即可藉由一籃子股票布局的ETF，省去選股的煩惱，直接掌握中國5G產業最新發展及爆發性投資商機。