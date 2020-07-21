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搶救利差大作戰！一銀成立信貸電銷菁英部隊　每月業務量翻6倍

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▲▼一銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲一銀成立信貸電銷部隊，信貸量一飛衝天。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

搶救利差大作戰！公股銀行開始出招，以一銀來說就是衝刺信貸，一銀今年2月成立電銷團隊行銷信貸，現在每月的信貸量達到1.2億元，較原本的每月信貸業務量2000萬，翻了6倍之多，一銀也計畫今年信貸目標量希望可達到10億元。

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，各國央行紛紛降息以救市場和經濟，台灣央行也在3月時降息，使得各銀行的利差縮減、影響到獲利。所以銀行放款業務要轉向「利潤」較高的產品，藉以提高獲利能力、也能夠吸引較優質的客戶。

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以一銀來說，今年2月成立電銷信貸團隊，推行信貸業務，主要客源來自信用卡戶與薪轉戶，以執業牙醫師來說，最高額度可以達到300萬元；在利率方面，前三個月利率最低僅為1.5%、其後的貸款利率也僅只有2%多。

一銀的策略確實衝高信貸的業務量，從原本每月2000萬元，現在每月業務量提高到1.2億元，累計上半年已經達4.5億元的量；希望今年可以達到10億元。

銀行主管分析，現在會辦理信貸者，有三項目的，其一，因為現在貸款利率較低，所以不少人會借錢出來投資賺取利差或者投資報酬率；其次，借新還舊，以較低利率的貸款還掉較高的利率的貸款，以減輕債務的負擔；三，整合債務，將多筆債務整合為一筆或一家銀行，容易債務管理。

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