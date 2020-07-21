東及開發3高層出面了！揚言已掌握東林股權逾5成　8/22將拿下過半董事

▲左起為東林董事戴偉衡、東及開發董事長劉潔芝、東林董事李懷原。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

LED廠東林（3609）經營權之爭延燒，以東及開發為主的市場派董事戴偉衡今（21）日表示，目前握有的持股比例已超過總發行股數五成以上，十分有信心在8月22日的股東臨時會取得過半董事席次，並談到未來要深耕LED本業進軍東協市場；另一陣營的東林董事長顏德新，也發出聲明表示，取得前董座及多數股東支持，有信心股權過半。

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▲東及開發董事長劉潔芝拿出持股證明。（圖／記者姚惠茹攝）

東林經營權之爭原委

東林董事李懷原、戴偉衡和大股東東及開發董事長劉潔芝今日出面，首談有關東林經營權之爭的原委，李懷原表示，今年東林在6月22日股東會進行七席董事全面改選，最後由德鑫投資獲得過半的4席董事，而東及開發則獲得3席董事。

李懷原指出，6月22日股東常會結束，雙方有做簡單的溝通會議，直到7月2日共溝通七次，但是原本希望董事長由德鑫投資推派，那總經理就由東及開發這邊推派，但是7月10日沒有通知以東及開發為主的市場派董事開會，並在董事會中推選顏德新擔任董事長，並撤換執行長跟總經理。

▲東林董事戴偉衡。（圖／記者姚惠茹攝）

戴偉衡表示，針對沒有跟董事協調就召開董事會，開始質疑董事長顏德新的公司治理能力，因此獨董陳國華決定召開臨時股東會，會中將解任對方董事，並進行董事補選，結果隨後公司派獨董黃秋鴻也提出在8月22日同一天召開臨時股東會。

戴偉衡指出，雖然8月22日同一天召開兩場的東林公司股東臨時會，但只要有一邊獲得過半股權支持，另一場就會因出席股東人數不足五成而流會，而目前東及開發陣營握有股東支持而開立的持股證明書，比例已超過總發行股數五成以上，十分有信心在股臨會取得過半董事席次。

▲東及開發董事長劉潔芝。（圖／記者姚惠茹攝）

劉潔芝表示，其實東及開發今年5月就有透過公開收購增持東林約8%的股權，但是當時因為股東常會的股權最後買進日是4月22日，所以當時相較德鑫投資的持股少，但是計算增持之後的股權，再加上獲得東林創辦人的支持，因此握有的持股比例已超過總發行股數五成以上。

劉潔芝指出，這次股東臨時會的股票停止過戶日期為7月24日，因此無論是東及或是德鑫投資，其實都清楚經營權的歸屬早已出爐，希望大家未來一切能夠以促進公司健全經營、維護公司形象及全體股東權益保障為優先考量。

▲東林董事李懷原。（圖／記者姚惠茹攝）

東林未來經營布局

李懷原表示，自己過去曾任凱基證券泰國分公司執行副總，更曾任泰國國寶證券董事暨總經理，在東協市場擁有廣沛人脈資源，強調自己是被邀請作為策略聯盟的夥伴，誰知道後來事主變公親，他也很無奈。

李懷原指出，去年因政府力推新南向政策，再加上東協各國LED照明市場高速成長，單以泰國來看，不但LED占整體照明市場的滲透率已經高於12％，年複合成長率(CAGR)更可達到30％的水準，而自己深耕東協市場多年的業務資源，獲得東林前經營團隊的支持。

李懷原說明，東及開發是實實在在的企業經營者，東林前任董事長高明仁當初特別強調東林在德國法蘭克福有研發公司，還有自我品牌HEP，非常適合泰國與東協市場的拓展，這也是自己決定加入經營團隊的主要原因。

李懷原補充，從去年到現在，單是他個人前去東林公司的珠海工廠實地勘查與參加東林尾牙，對於公司團隊與業務操作就有一定的了解，雖然前董事長與前總經理皆已離職，但他對未來新團隊帶領東林深耕本業仍深具信心。

李懷原強調，由於業務發展的重心跟東林既有本業一致，各自掌握業務及生產製造上的不同競爭優勢，隨著未來包括東協及其他國家的業務資源持續導入，將有助於縮短新經營團隊練兵的磨合期，能夠以最短時間看見公司整體營運的開花結果。

▲LED廠東林。（圖／東林提供）

另一陣營東林董事長顏德 也發新聲明

隨後東林董事長顏德新發出聲明稿指出，東林6月22日股東常會，基於股東們信任而獲選為董事，不但受前董事長高明仁支持，並經東林董事會臨危受命選任為董事長，並在上任後立即發放薪資予員工，安定東林內部信心，更強調已取得前董座及多數股東支持，有信心股權過半。

顏德新重申，自己擔任過多家公開發行公司董事的資歷，對於公司治理及營運方向，有信心可以為東林及股東們利益做最大努力並創造利潤，也會盡力抵抗特定人士為爭奪經營權，惡意影響東林的行為，並請廣大投資人勿因特定人士的不實抹黑而受影響。

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