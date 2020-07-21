他4秒賺你1年薪水！　世界一半財富掌握在26人手上

▲因為新冠疫情帶動亞馬遜股價上漲，亞馬遜創辦人貝佐斯身家也跟著大漲。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

要知道這世界多麼的不公平嗎？聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）日前表示，世界上一半的財富掌握在26個人的手中，不平等是我們這時代的特徵之一。而經過計算，世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）只要四秒，就能賺到你一年的薪水。

根據《俄羅斯衛星通訊社》的報導，聯合國秘書長古特雷斯日前在接受採訪時表示，世界上約有70%的人生活在收入與工資日益不平的狀況下，但卻有26個人掌握了世界一半的財富。這樣的貧富懸殊在全球造成一系列的問題，包含經濟部穩定、腐敗、金融危機，還有犯罪率的提高。

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但如今許多人的福祉依然取決於他們的性別、家庭、民族、種族，甚至是他有沒有殘疾。古特雷斯甚至還說到「地球上數百萬人的生活，很大程度是取決於他們出生時的那一刻。」

而根據《彭博億萬富豪指數 》，在新冠肺炎疫情的蔓延，造就了電商行業的業績大幅度提升，再加上美國科技股昨日大漲，美國最大電商通路亞馬遜（amazon.com）收盤大漲7.93%，價格來到3196.84美元，而他的創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）身價也跟著水漲船高，在周一時，他的財富淨值暴增130億美元。

▲貝佐斯的財富有1893億美元，比起世界第二大富豪的比爾‧蓋茲的身家，整整多出714億美元。（圖／pixabay）

光是今年因為新冠疫情，讓人民大幅度的提升網路購物的意願後，亞馬遜的股價也節節高升，身為創辦人的貝佐斯在今年的財富淨值也飆升64.7%、上升了744億美元，這讓他的身家達到了1893億美元，比起世界第二大富豪的比爾‧蓋茲的身家，貝佐斯整整多出714億。

就以今年已經過了202天（7月21日）來計算的話，貝佐斯的身家在今年上漲了744億美元，相當於他的身家平均每個月增加106億美元，每日增加3.68億美元、每小時增加1534萬美元、每分鐘增加25.57萬美元、每秒鐘增加4262.92美元，若以行政院主計總處所公布的「109年3月底工業及服務業報告」來看，勞工平均月薪為新台幣50,228元。若以一年薪水13個月計算的話，貝佐斯大概僅需要耗費5秒的時間，就能賺到勞工的平均年收入。

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