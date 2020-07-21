託付寶終於上線　執行長胡亦嘉親解運作模式

▲街口集團執行長胡亦嘉。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱倢芯／台北報導

街口集團旗下「託付寶」服務蹉跎多時，終於在昨（20）日下午正式上線，而街口集團執行長胡亦嘉今（21）日也親自解釋正式上線的託付寶與先前的規劃有何不同。

胡亦嘉指出，先前被金管會阻擋的託付寶版本當中，因為提到了「保證年化收益1.5%」的概念，當時觸動了金管會的敏感神經，因此被要求下架服務；而在這次上架的服務當中，街口去除掉了保證年化收益的概念，而是改推「預期年化增長率1.2~2.5%」，得以讓金管會願意點頭、讓託付寶產品上架。

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▼拿掉「保證年化收益1.5%」概念，託付寶改推「預期年化增長率1.2~2.5%」。（圖／記者湯興漢攝）

三公司共創服務

事實上，託付寶的運作，其實是藉由街口金融科技、街口電子支付，以及街口投信等三家公司共同合作所提供的服務。

為什麼需要三家公司共同合作？如果有購買過基金債券的用戶都知道，基金贖回需要2~3天的工作時間，不過在託付寶的服務當中，當用戶想要贖回時，就可以立刻拿到這筆錢。

而這個運作概念就是，當用戶想要提領基金時，街口金融科技會先「借錢」給用戶，而在基金贖回來之後（2~3天），再「還給」街口金融科技公司。

街口投信則是單純提供投信開戶、基金的買賣及基金操作，而基金背後除了有專業的投資團隊，且僅投資低風險的固定收益型債券產品，配合外匯避險，絕不追求高報酬風險資產；街口電子支付提供實名制金流服務，讓金流快速簡單。

不過，2~3天的贖回時間中間可能會有金額的落差，若是遇到如此的情況該如何解決？對此，胡亦嘉解釋，假設當下使用者贖回的金額為1.2萬元，而2~3天後實際贖回的金額變成1.3萬元，那麼中間的差額就會變成給街口金融科技的手續費；但若是實際贖回的金額僅有1萬元，那麼中間的差額即可豁免，使用者並不需要再還2千元給街口金融科技。

目標年底百萬用戶

新興的金融模式出線，讓許多人也好奇街口集團對於用戶的目標數。對此，胡亦嘉表示，在今年年底前希望可以有100萬的用戶，且希望1戶約放2萬元。根據街口統計，從昨日下午開放到今日下午為止，目前已經增加了4,000~5,000戶的用戶。

▼胡亦嘉對於託付寶服務初期的目標，是希望今年年底前能達百萬用戶。（圖／記者湯興漢攝）

胡亦嘉認為，託付寶與銀行業者的運作概念並不相同，託付寶服務是採用「眾人小額」的運作模式；他希望這項產品未來可以長期存在市場上，變成長期性的產品。