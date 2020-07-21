推特遇「駭」幕後英雄現身！加密貨幣交易所及時攔截　價值超過800萬

▲上周的推特比特幣詐騙案中，駭客成功騙取了價值超過10萬美元的比特幣。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

推特日前爆發了嚴重的集體盜帳號事件，有大批名人的推特（Twitter）帳號遭駭並張貼加密貨幣的詐騙訊息。而這起事件中出現了意外的英雄，即加密貨幣交易所Coinbase。據該公司說法，其阻止了超過1000名客戶將比特幣發送到駭客的錢包中，成功攔截總價值接近28萬美元（約新台幣834.4萬元）的比特幣。

《富比士》報導，上周的推特比特幣詐騙案中，駭客成功騙取了價值超過10萬美元的比特幣，但據一些比特幣交易所的資料顯示，駭客詐取的比特幣金額原本可能更高，幸虧其中有高達價值約30萬美元的比特幣被交易所攔截了下來。

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這波攻擊在15日開始擴散，駭客透過這些帳號發出詐騙訊息，聲稱網友若在30分鐘內匯出價值1000美元的比特幣，就能回收2倍的錢。在事件爆發後，推特與全球各地的比特幣交易所立刻採取行動，以防止持有者向駭客發送更多比特幣。

其中，推特率先阻止所有未經驗證的用戶發送推文，接著在阻擋任何包含比特幣網誌的推文。接著就輪到交易所了，Coinbase迅速將駭客地址列入黑名單，據統計在這波詐騙攻擊中，它成功阻止了1100多位用戶向駭客發送比特幣，攔截30.4比特幣，總價值接近28萬美元。

Coinbase資安長Philip Martin表示，儘管Coinbase盡速採取了行動，但仍有14名用戶成了比特幣詐騙的受害者，在該公司將駭客列入黑名單前，他們已向駭客發送價值約3000美元的比特幣。

此次推特遇「駭」事件的受害者包括美國前副總統拜登（Joe Biden）、饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）、美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、特斯拉執行長家馬斯克（Elon Musk）、微軟公司（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）等，另外還有蘋果（Apple Inc）和Uber等企業帳號。據推特進一步公布的調查結果，有130個帳號遭駭客鎖定，並重設其中45個帳號的密碼。

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