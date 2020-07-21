貿協推工業主題虛擬展覽館　讓買主不出門也能逛展

▲外貿協會今(21)日辦理工業主題虛擬展覽館上線記者會，由秘書長葉明水(中)主持，現場並邀請到蘇錦工業總經理蘇仁茂(左)分享該公司數位轉型歷程。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會今（21）日表示，受疫情衝擊，今年泰國國際工業展已宣布延期至9月，而全球最大的漢諾威工業展則迎來73年來的首次停辦，對此，貿協推出包含機械、工業電腦和金屬零件等產品的工業主題虛擬展館，讓國際買主即便無法出國，在家也能獲得逛展的體驗。

貿協秘書長葉明水表示，工業主題虛擬館應用web VR技術，建置3D虛擬展館，未來展覽也是O2O的趨勢，Online to offline，身在展出國的買主可以親自到現場，無法到現場的買主也可以透過線上展覽參與展覽的盛會。其優勢為可協助臺灣廠商在疫情期間開發新買主，未來也將持續更新展館內容，並搭配Martech加強後續宣傳，促成最終目的協助我商獲得商機、做成生意。

請繼續往下閱讀...

貿協指出，自4月份起推出強化數位貿易及電子商務措施，現已有13大振興方案上架台灣經貿網平台。而截至今日為止，已有將近700家次申請「Martech精準全球數位推廣」方案，是所有方案中最受歡迎的一項，蘇錦工業總經理蘇仁茂分享，該公司利用此方案後，網站瀏覽量倍增，且目前已有收到外國買主的詢問。

而在數位的世界裡，貿協強調，台灣經貿網已耕耘多年，持續使用最新網路行銷方法及各種Martech，包含應用大數據分析、精準鎖定影響者 (Influencer)、買主行為分析等，觸達國際買主。其中大數據行銷即是透過分析市場、產業、網站會員等大數據資料，掌握線上智慧機械臺灣廠商拓銷需求，並結合成效型數位廣告投放操作，智慧精準吸引潛在買主造訪網站，進而提升商機轉換機會。

貿協說，工業館之後預計9月再推出醫療虛擬館，且除虛擬展館外，針對台灣經貿網各工業相關產業專區逆勢加碼，搭配專業的關鍵字廣告操作，持續加大推廣力道，包含機械專區、智慧機械專區、汽配專區、台灣經貿網專業展線上虛擬攤位專區、防疫專區、宅經濟專區及國內專業展專區等，針對不同主題、產業與目標國家精準行銷，協助臺灣工業相關廠商爭取國際曝光。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身