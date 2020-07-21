輝瑞本月啟動3萬人臨床實驗！　年底前有望提供1億劑新冠疫苗

▲輝瑞(Pfizer)。（圖／路透）



記者謝仁傑／綜合報導

美國製藥企業輝瑞（Pfizer）發佈消息，指稱與德國製藥新創企業BioNTech聯手，共同開發的新冠病毒（COVID-19）疫苗，確認引起「殺傷性T細胞」的免疫系統反應。研究顯示，這種T細胞具有攻擊病毒的作用，在抗體從體內消失之後，仍持續具有對病毒的防禦功能，今後將透過大規模臨床試驗來進行驗證。

據報導指出，雙方正在推進RNA（核糖核酸）疫苗候選藥「BNT-162」的4個種類臨床試驗，4～5月有60人參加在德國進行的初中期臨床試驗，獲得對多個新冠病毒變異株引發T細胞反應的數據。根據《路透社》報導，該疫苗採用信使核糖核酸（mRNA）技術，有望成為防治新冠病毒的首批疫苗之一。

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輝瑞最快將於7月間啟動更大規模的臨床實驗，最多達到3萬人，若順利可於今年底提供1億劑的疫苗，2021年可供應13億劑。

而另一間生技公司Moderna Inc正在與美國政府合作研發的疫苗，也使用類似的技術，該候選疫苗的第一階段測試也已經開始，計劃在本季進入中期試驗。

輝瑞股價周一上漲0.25元、收在36.5、漲幅0.69%，在美國掛牌的BioNTech股價也漲了2.95元、收在88.2元、上揚3.46%；而Moderna則大跌12.17元，收在82.68元，跌幅12.83%，原因包括摩根大通分析師以股價漲多為由，調降投資建議評等。

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