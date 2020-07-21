3銀行、3壽險公司有5大缺失　金管會一口氣開罰990萬

▲金管會辦理專案檢查時，發現6家金融機構有違反法令的情況，因此總計開罰990萬元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（21）日公布新裁罰案，對兆豐、台企及第一等3家銀行與法巴、保誠及第一金等3家保險公司辦理專案檢查時，發現有違反法令規定的情況，合計罰鍰金額達990萬元。

金管會保險局表示，2019年進行專案檢查時，發現3家銀行兼營保代業務主要缺失有4個，首先是未落實執行確認消費者對保險商品的適合度；第二為未依照公司內部規範辦理申訴案件或未建立檢討分析機制；第三為廣告文宣審核及酬金制度欠妥；最後為僅依錄音銷售過程紀錄範本逐字向客戶說明引。

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至於保險公司部分，保險局指出，對於客戶辦理房屋貸款或保單借款再購買未有事後查核，及就查核發現缺失要求保險代理人立即改善的機制，且於核保時未落實查證保户保費來源、收入、財務狀況，以及了解保戶保險需求和適合度。

金管會呼籲，保險業及銀行兼營保險代理人業務應確實依保險法相關規定辦理，並應強化法令遵循機制，以維護消費者權益，健全公司經營。

此外，金管會提醒，消費者在投保時，應充分了解所商品內容以符合本身的需求，避免以貸款、保單借款擴張信用投保保險，以確保自身權益。