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台股創30年新高　國安基金操盤手阮清華：與基本面脫鉤

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▲▼台股今天盤中攻上12450點，再度改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。今天終場大漲223點，以12397點做收。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股今天盤中攻上12450點，再度改寫30年來的新高，距離1990年2月的歷史高點12682點，僅有一步之遙。今天終場大漲223點，以12397點做收。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

台股今（21）日表現強勁，在大型權值股的帶動之下，終場12397點，上漲223點，財政部次長阮清華今（21）日表示股票基本上是回歸市場機制，很難預料指數是否會繼續往上，財政部會密切關注。

美國科技股收盤走高帶動下，台股今 日表現強勁，在大型權值股領軍下，驅動指數盤中大漲 275 點，最高衝上12450點，再寫30年來新高，終場收在12397點，上漲223點或1.83%，成交量2237.40億元。

請繼續往下閱讀...

蘋概三王中，台積電（2330）股價表現強勁，盤中一度達387元，市值攀高破10兆元，終場以383元作收、上漲4.64%；鴻海（2317）終場以85.3元作收、下跌1.73%；股王大立光終場以4090元作收、上漲2%。

阮清華表示，股市是經濟櫥窗，最終會回到基本面，這次股市上漲是因為資金行情推升的結果，跟基本面有些脫鉤，國外的疫情還是十分嚴峻，許多國家都還未打開國門，影響到全球的經貿活動與人員往來，台灣是以貿易為主的經濟，會受到國際經濟的影響，還是要密切關注。

香港的疫情原本受到控制，近期有第三波爆發的情況，疫情一直都存在，萬一疫情擴散的話對於經濟具相當的影響，阮清華說，所以台灣要十分的謹慎。

但是台股收盤在12397點，外界認為國安基金目前還不停止護盤，有高點護盤的狀況，阮清華表示，上次國安基金委員會認為進場的因素尚未被排除，委員會決議國安基金應繼續留在市場，扮演穩定市場的任務，等下次委員會再進行檢討。至於雖然國安基金委員會授權國安基金留在市場上，不過阮清華也說，現在市場已經這麼好了，是不是有「護」就不便對外說明。

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