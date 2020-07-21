北醫國際生技、綠杏攜手健康力交叉持股　開發「智慧好醫APP」打造醫藥聯網

▲北醫國際生技、綠杏事業攜手健康力打造醫藥聯網。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

北醫國際生技今（21）日攜手旗下綠杏事業與健康力科技公司深度結盟合作，雙方交叉持股，共同發展醫藥聯網，透過整合醫師看診系統、藥局資訊系統(HIS)、AI、大數據及個人健康管理的「智慧好醫APP」，串聯診所、藥局及民眾居家場域，提供線上線下全方位的健康照護與藥事諮詢服務。

由於慢性病的病程長，患者服藥遵從性難以掌控，根據統計指出，美國數位科技運用在醫療產業市場2017~2023年複合年成長率達17%，預估至2023年將成長至5.8億美元，而台灣平均每4位就有一人有高血壓、高血糖、高血脂的三高問題，其中又以高血壓佔多數。

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▲北醫國際生技總經理林俊茂。（圖／記者姚惠茹攝）

北醫國際生技總經理林俊茂表示，北醫擁有優秀專業的醫務人才及研發技術，而綠杏藥局擁有豐富的實際運營經驗，再加上健康力擁有保健品牌，並開發醫師看診系統及藥局資訊系統(HIS)、個人健康管理APP、診藥管理平台及診所藥局據點，未來將共同發展大健康產業的相關產品與服務。

▲健康力集團董事長黃千芬。（圖／記者姚惠茹攝）

健康力集團董事長黃千芬表示，看好智慧醫療平台潛力，健康力科技開發「AI健康力APP」，可記錄居家血壓、血糖、脈搏等數據，資料能同步醫師及藥師，讓診療及用藥更精確，而健康力與北醫綠杏的結盟前後洽談近一年半的時間。

黃千芬指出，當初雙方積極展開合作是彼此都體認到，深入社區的診所與藥局是最貼近民眾健康的場域，對於健康照護其實扮演著重要角色，尤其醫療與用藥的所有資訊與服務如果都能夠整合串聯，對民眾服務將更全面，期望透過北醫綠杏跟健康力雙方結合來打通醫藥鏈結。

▲綠杏事業董事長林家瑋。（圖／記者姚惠茹攝）

綠杏事業董事長林家瑋表示，目前全國健保特約藥局數量超過6千家以上，藥局密度甚至比便利商店還高，未來計畫把藥局化身為社區關懷據點，希望發展在地化特色藥局，提供包括營養管理、就診資訊、輔具租賃及政府補助等多元化服務，讓藥局服務可以延伸至醫院、診所及照護機構。

林家瑋指出，數據顯示，老人發生不適當用藥機會高達85%，但透過「智慧好醫APP」線上預約慢箋領藥，隨時查詢藥師備藥進度，可減少藥局臨時缺藥或領藥等候情形，大幅縮短民眾交通往返時間，還能每日提醒用藥，並直接聯繫藥師進行線上諮詢，及時獲得用藥安全指導與健康建議。

▲北醫國際生技、綠杏事業攜手健康力開發「智慧好醫APP」。（圖／記者姚惠茹攝）

黃千芬說明，這次的合作透過交叉持股來打造醫藥聯網，所以健康力持有綠杏49%的股權，而北醫國際生技則持有健康力25%的股權，雙方目標未來三年內要擴增合作診所達500~1000家，並新納加盟藥局達100~200家，以串聯診所、藥局與個人健康照護，讓醫病關係完整連結。

黃千芬強調，無論是居家量測數據串聯到診所與藥局，或使用APP線上預約掛號、即時查詢看診進度、收到就診通知及到號提醒，隨時接收醫師班表異動或診所公告訊息，健康力智慧照護平台直接整合診所、藥局與居家，提供貼心完整的線上線下醫療照護與長照服務，共同打造醫藥聯網。

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