合一擋不住第8根跌停　分析師警告：場內已無大戶、生技族群整組壞掉！

▲台股今天盤中攻上12450點，再度改寫30年來的新高，不過，生技股合一卻持續跌停（圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／綜合報導

在大型權值股領軍下，台股今（21）日收盤大漲223點至12397點，然而近期弱勢的生技股包括合一（4743）、杏國（4192）雖一度打開跌停板，但隨後賣壓湧現，再度打入跌停。摩爾投顧投資長郭哲榮警告，這意味著合一已經沒有大戶了，並稱「生技族群整組壞掉了」。

「真的主力大戶沒有這種甩7根跌停板再拉起來的！」郭哲榮在《榮耀華爾街》節目中指出，合一今日打開跌停板又鎖死跌停，意味著其中已經沒有大戶或只剩沒有力的大戶了。

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▲中天生技，今天再度跌停。（圖／記者湯興漢攝）

郭哲榮建議投資人，生技資金應該要逃出來了。他指出，生技股沒有什麼好或不好，但投資人一定要了解自己處在什麼環境，知道這是賭博而非投資。「你不要騙自己說台灣的生技股能多好，人家（國外）研發人員是發幾百萬年薪的，台灣的研發人員有沒有一百萬就偷笑了，差別就是差在這邊。」

至於今日攻上漲停的觸控模組廠GIS-KY（6456），郭哲榮指出接下來只有兩種走法，一種是像宣德（5457）那樣，昨日股價創新高後今日挫跌；另一種則是像精材（3374）那樣，好不容易突破新高後「一去不復返」。至於這兩種走法，郭哲榮認為GIS很有可能是走「精材走勢」。

▲摩爾投顧投資長郭哲榮。（圖／摩爾投顧提供）

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