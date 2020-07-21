瑞典環保少女獲頒人權獎　100萬歐元獎金全捐出

▲瑞典環保少女格蕾塔·童貝里（Greta Thunberg）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

瑞典環保少女格蕾塔·童貝里（Greta Thunberg）於20日獲頒葡萄牙人權獎，並承諾將100萬歐元（約新台幣3370萬元）的獎金，捐給致力於保護環境、阻止氣候變遷的團體。

據《The Guardian》報導，格蕾塔周一在一段分享到網上的影片中表示，「這筆錢比我想像中的還要多，但是所有獎金將通過我的基金會，捐贈給各個致力於幫助氣候、生態危機的組織和項目。」

格蕾塔所獲得的是古本金人道獎（Gulbenkian Prize for Humanity），而此獎的評委會主席若爾格·桑帕約（Jorge Sampaio）表示，因為認為格蕾塔「能夠帶動年輕世代為氣候變化事業，還有對改變現狀強烈鬥爭。」

此獎金第一筆10萬歐元（約新台幣330萬元）的捐贈將給「巴西週五為未來而戰」（Fridays for future Brazil）組織的SOS Amazonia活動，以協助亞馬遜地區對抗新冠病毒。

格蕾塔在Twitter上寫到，另一筆10萬歐元將捐贈給Stop Ecocide Foundation，以表示「支持他們將生態滅絕列為國際犯罪的工作」。