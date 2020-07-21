休息室遭槍殺！日本超市女經理與2員工冤死25年　疑尋獲懸案凶槍

▲警方找到疑似作案的槍枝。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／綜合報導

日本東京都八王子市1995年發生一起槍擊案，造成3名女性死亡，然而經過25年漫長的追查，警方仍無法查明真相，找到兇手，這起案件也因此成為懸案。《共同社》報導，警方2009年曾在查緝其他案件時，找到疑似是這起槍擊案的涉案凶器，然而持槍人士卻堅決否認犯行，更不肯透露槍枝從何而來。警方判斷，該名嫌犯應該與本案無直接關係，但會持續追查真相。

綜合日媒報導，1995年7月30日正好在東京八王子一間超市值班的47歲女經理以及2名高中生工讀生在下班後，進入員工休息室進行後續作業。而當天女經理曾拜託友人來店內接她下班，眼看時間越來越晚，該名友人卻遲遲等不到人，因此只好進門找人。等到女經理友人走進店內後，才發現3人皆中彈，倒臥在員工休息室內，送醫後不治身亡。

警方接獲通報趕往現場後，曾在現場採集到鞋印與指紋等證據，並根據子彈特徵推敲出凶器可能是.38口徑的菲律賓製Squires Bingham手槍，然而由於種種原因，警方依舊沒有找到兇手，整起案件也就此成為一樁懸案。

警方21日透露，警視廳2009年曾從一名暴力組織的男性成員手中沒收一把菲律賓製Squires Bingham手槍，警方經調查後發現，這把手槍的膛線與1995年那起懸案的膛線十分相似，懷疑兩案有關係，因此針對該名暴力組織成員進行審訊。不過這名暴力分子堅決否認涉案，他更揚言，「我絕對不會告訴你們這把槍是從哪裡來的。」

警視廳表示，這名男子目前正在為另一起案件服刑，雖然警方認為他與這起槍擊懸案有直接關係的可能性極低，但仍會持續深入調查。

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