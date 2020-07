9歲女童玩「鬼魂遊戲」吊窗簾上！　爸媽離家幾分鐘…「揭簾見屍」傻了

▲窗簾示意圖。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者黃心瑀/綜合報導

泰國9歲女童坎妮塔(Khanitta Pakkhayakuland)11日時獨自待在家中,但卻玩起了危險的「鬼魂遊戲」,她將窗簾纏繞在脖子上,試圖模仿出鬼魂的模樣,卻意外地遭到勒死,整個人就這樣掛在窗簾後方,而她的爸媽回家之後揭開簾子才發現這起悲劇。

綜合外媒報導,這起悲劇發生在本月11日,坎妮塔的父母當天到泰國東部的北柳府(Chachoengsao)探親,沒想到才離家沒幾分鐘的時間,就發生這樣的悲劇;一家人在回到家之後原本還沒發現異狀,直到坎妮塔的妹妹試圖將已經被勒死的姐姐用身體支撐起來之後,她的爸媽才將窗簾打開,並發現僅剩微弱呼吸的女兒,緊急實施人工呼吸後送醫搶救,但仍然不治身亡。

報導中指出,坎妮塔的祖母奈(Nai)表示,坎妮塔總是和其他姊妹一起玩「鬼魂遊戲」,小孩們會將窗簾纏繞在脖子上,以模仿鬼魂的模樣,她也因為這個危險的遊戲警告孩子們很多次,但最令她震驚的是,坎妮塔的父母情事實上只離開家幾分鐘的時間而已,然後就發現女孩死了。

坎妮塔的媽媽蘇潘妮(Supanee)悲痛欲絕的說,他們相信女兒身上纏著窗簾時不小心踩空,才會發生這種悲劇,當另一名女兒發現這個情況時已經為時已晚了,大家都很想念坎妮塔,至今仍不願意相信小孩已經去世。據悉,當地警方在這起意外事件中沒有發現可疑的地方,而坎妮塔的死因則被確認為窒息身亡。

