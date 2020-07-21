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緯創攜手微軟成立「創新產品辦公室」！2年內砸5000萬元　培育AI人才助台灣產業

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▲緯創集團攜手微軟AI研發中心，成立創新產品辦公室。（圖／記者楊絡懸攝）

▲緯創集團攜手微軟AI研發中心，成立創新產品辦公室。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

緯創集團21日宣布，與微軟AI研發中心策略合作，成立創新產品辦公室，估2年投資5000萬元，培育人才，共同參與產品研發進程，結合商業流程創新營運模式，並將智慧AI應用導入實際場域，協助解決台灣產業痛點及加速轉型，建立在地協同研發、全球共同銷售的正向產業鏈模板。

緯創集團表示，數位轉型有成，透過科技賦能、組織再造雙管齊下，計畫於未來2年內投入約5000萬元預算，及30餘位技術人員與微軟AI研發中心緊密合作，透過工作坊、概念性驗證、駐點等方式共同培育人才。

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緯創資通副董事長暨緯謙科技董事長黃柏漙表示，人工智慧技術在不同產業領域都正蓬勃發展當中，希望透過本次雙方策略性的合作，藉由集團整體資源及緯謙科技於企業數位轉型及智慧製造與醫療的豐富經驗，將雙方的合作成果及人才應用於實際場域，協助解決產業面臨的各項問題。

緯謙科技總經理夏志豪表示，緯謙擁有豐富的雲端服務及數位轉型方案導入經驗，但在協助企業引進AI相關技術時，常會遇到客戶試煉場域不足，以及技術要導入實際應用時所遇到的瓶頸。創新產品辦公室的設立，恰好能將產業於應用AI技術上所遇到的難題一一對症下藥。

夏志豪說，緯謙科技約百人規模，在這3至4年間快速成長，營收來源來自智慧製造、智慧醫療、智慧辦公，短期目標希望促進客戶增加；中長期發面，則以累積品牌聲量與服務經驗為主。同時，他也相當看好台灣人才的價值與優勢。

▲緯創資通副董事長暨緯謙科技董事長黃柏漙。（圖／記者楊絡懸攝）

▲緯創資通副董事長暨緯謙科技董事長黃柏漙。（圖／記者楊絡懸攝）

微軟AI研發中心執行長張仁炯表示，研發創新能力對於企業永續經營的能力至關重要，應視作一項長期的自我投資，無形與有形的資產均舉足輕重，特別是對於數位轉型的需求，應避免將技術與軟體應用視作專案、甚至採購案。

張仁炯說，轉型的目的，除了透過創新科技提供客戶價值、提高企業收益與提升員工效率，更重要的是過程中，企業是否有為自身團隊創造加值效益，諸如員工生產力、協同合作能力等，「『人』才是決策的核心，除了企業高層的轉型決心外，找到會運用工具的人與能為公司未來做戰略規畫的人，將是關鍵。」

此外，緯創集團表示，旗下緯謙科技藉由微軟研發中心的動能協助接軌國際級經驗，盼能協助集團走向軟硬整合方案的提供者，預期未來將帶動上下游產業鏈的動能，成為台灣OEM／ODM的轉型示範。

 
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