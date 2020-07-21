【黃寶慧】慧眼看天下／國安法後續餘波盪漾　美英聯手制裁大陸！？　聶建中：效果可能相當有限

新聞節目中心／綜合報導

港版國安法已經正式上路近一個月，西方國家的制裁也紛紛出爐。美國總統川普就在14日號署了《香港自治法》及一項行政命令，表示會對支持香港國安法的大陸官員和公司實施制裁，並且取消香港所有優惠待遇，不過大陸的反應是相關議案只是「一張廢紙」；而根據《彭博社》報導，川普不會對香港行政首長林鄭月娥等高官進行制裁，因為他不想再進一步加深與北京間的緊繃關係。究竟美方簽署的香港自治法，對中國大陸最重要的影響會是甚麼？淡江大學財金系教授聶建中在《慧眼看天下》節目中就表示，中國大陸會選在這時候強推國安法，就代表他們對美國將實施的制裁力度已經有所準備，因此這些動作所收到的效果，都會相當有限。

而和大陸關係相當不錯的英國，也在近期態度大反轉，從年初所承諾的「允許華為有限度參與英國的5G建設」，到14號針對華為所宣布的兩階段禁令，首先是從今年底開始，英國運營商從華為購買任何5G設備都將是非法的，另外也要求到2027年前，必須將華為設備完全從英國的5G網路中移除。亞太防務雜誌編輯鄭繼文在《慧眼看天下》節目中分析，英美做為五眼聯盟中關係最密切的兩國，外界普遍都認為英國遲早會政策轉向，改為配合美國，而英國這個決定會不會連帶影響到其他歐洲國家？也是非常需要觀察的後續。

另外根據英國YouGov民調中心的最新民調，有42%的德國人認為在50年內，中國將變得更為強大；而僅14%的民眾認為是美國。聶建中認為，知名經濟學家吉姆羅傑斯說中國大陸將在21世紀中，成為全球最強大的國家，而這也是美國一直想要打壓大陸的原因；鄭繼文則表示，如果大陸經濟持續上漲，那將有機會在軍事方面趕上美國，甚至還會在局部項目上超越他們，但若要全面領先，可能會比較困難一點。

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