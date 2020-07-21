國泰永續高股息ETF爆量衝破10萬張　小心溢價過高勿過度追價

▲ 國泰投信總經理張雍川(左二)偕同ETF團隊主管鄭立誠(左一)、基金經理人鍾郁婕(右一)，與MSCI副總裁陳彥霓(右二)，慶賀國泰永續高股息(00878) 7/20上市獲高度迴響。（圖／國泰提供）

記者陳心怡／台北報導

台灣首檔結合 ESG 概念及高股息的國泰永續高股息 ETF(00878)昨 (20) 日掛牌上市即衝出高人氣，成交量能衝破 8.5 萬張，創台股 ETF 掛牌首日成交最大量；今日開盤後伴隨台股大漲，00878 表現再度價量齊揚，開盤僅 2 小時量能衝破 7 萬張，續破紀錄，盤中漲幅最高達 4.4%，國泰投信提醒，要留意折溢價幅度，勿過度追價。



00878自7月開募以來屢屢刷新台股ETF歷史紀錄，根據CMoney統計，該檔ETF開募一周內即募得新台幣近68億元，成為台灣基金史上IPO規模最大的台股ETF；第二，就受益人數來看，其當前總受益人數逾2.1萬人，是歷來ETF掛牌當月底總受益人數最多的台股ETF；第三，00878昨日開盤僅5分鐘，成交量衝破20,000張，開盤1小時爆量近5萬張，成交量能不斷放大，終場交易量能達84938張，一舉衝破國內台股ETF歷史紀錄（14039張）的6倍以上。

00878 今日總成交量衝破10萬張，連續兩天破紀錄的申購，吸引造市商丶大戶也踴躍申購，盤中漲幅最高達 4.4%，溢價更衝上 5-6%，比投資人賺價差更多。

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國泰投信表示，ESG責任投資為大勢所趨，這回特別攜手國際權威指數編纂公司MSCI，兩強聯手打造「台版永續指數」，採同步全球的ESG評鑑方式，對全球7500多家公司層層篩選，評量近40項ESG關鍵議題，設計出一套「類債券信評」的ESG評鑑模型，從中挑選出ESG評級高，同時近四季EPS大於零及股息穩健的台股公司，最後再依殖利率加權選出前30高的ESG+高股息績優股，做為指數成分。



法人認為，ESG接軌國際潮流，昨日00878第一天掛牌，引起市場轟動量能爆衝，主因其掛牌價15元非常親民；同時其經理費也是目前市場上高息ETF中最低的；加上採取每季配息的設計，在補充保費門檻明年可能調降的背景下，季配息可能更有優勢，適合小資族、退休族長線佈局。但同時國泰投信也提醒，投資人買進時，宜留意官網所提供之即時折溢價幅度，勿過度追價。