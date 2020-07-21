　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

國泰永續高股息ETF爆量衝破10萬張　小心溢價過高勿過度追價

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲ 國泰投信總經理張雍川(左二)偕同ETF團隊主管鄭立誠(左一)、基金經理人鍾郁婕(右一)，與MSCI副總裁陳彥霓(右二)，慶賀國泰永續高股息(00878) 7/20上市獲高度迴響。（圖／國泰提供）

▲ 國泰投信總經理張雍川(左二)偕同ETF團隊主管鄭立誠(左一)、基金經理人鍾郁婕(右一)，與MSCI副總裁陳彥霓(右二)，慶賀國泰永續高股息(00878) 7/20上市獲高度迴響。（圖／國泰提供）

記者陳心怡／台北報導

台灣首檔結合 ESG 概念及高股息的國泰永續高股息 ETF(00878)昨 (20) 日掛牌上市即衝出高人氣，成交量能衝破 8.5 萬張，創台股 ETF 掛牌首日成交最大量；今日開盤後伴隨台股大漲，00878 表現再度價量齊揚，開盤僅 2 小時量能衝破 7 萬張，續破紀錄，盤中漲幅最高達 4.4%，國泰投信提醒，要留意折溢價幅度，勿過度追價。

00878自7月開募以來屢屢刷新台股ETF歷史紀錄，根據CMoney統計，該檔ETF開募一周內即募得新台幣近68億元，成為台灣基金史上IPO規模最大的台股ETF；第二，就受益人數來看，其當前總受益人數逾2.1萬人，是歷來ETF掛牌當月底總受益人數最多的台股ETF；第三，00878昨日開盤僅5分鐘，成交量衝破20,000張，開盤1小時爆量近5萬張，成交量能不斷放大，終場交易量能達84938張，一舉衝破國內台股ETF歷史紀錄（14039張）的6倍以上。

00878 今日總成交量衝破10萬張，連續兩天破紀錄的申購，吸引造市商丶大戶也踴躍申購，盤中漲幅最高達 4.4%，溢價更衝上 5-6%，比投資人賺價差更多。

請繼續往下閱讀...

國泰投信表示，ESG責任投資為大勢所趨，這回特別攜手國際權威指數編纂公司MSCI，兩強聯手打造「台版永續指數」，採同步全球的ESG評鑑方式，對全球7500多家公司層層篩選，評量近40項ESG關鍵議題，設計出一套「類債券信評」的ESG評鑑模型，從中挑選出ESG評級高，同時近四季EPS大於零及股息穩健的台股公司，最後再依殖利率加權選出前30高的ESG+高股息績優股，做為指數成分。

法人認為，ESG接軌國際潮流，昨日00878第一天掛牌，引起市場轟動量能爆衝，主因其掛牌價15元非常親民；同時其經理費也是目前市場上高息ETF中最低的；加上採取每季配息的設計，在補充保費門檻明年可能調降的背景下，季配息可能更有優勢，適合小資族、退休族長線佈局。但同時國泰投信也提醒，投資人買進時，宜留意官網所提供之即時折溢價幅度，勿過度追價。

ET快訊
台灣赴曼谷班機又傳有9人發燒！指揮中心回應了
夫妻為三倍券翻臉！他要買微波爐竟載3歲女兒離家失蹤
威力彩連槓46次飆25億！「偏財運最旺」4星座曝光
驚悚影片曝！台中小客車左轉猛撞騎士噴飛3m　碎片炸裂連8撞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

緯創攜手微軟成立「創新產品辦公室」！2年內砸5000萬元　培育AI人才助台灣產業

國泰永續高股息ETF爆量衝破10萬張　小心溢價過高勿過度追價

有什麼能力做什麼事！及時行樂 ≠ 財富自由　你值得過擁有更多選擇權

台指期大漲256點　分析師：多頭表態、7月份呈現震盪走漲

別小看威力彩貳獎！史上5次獨得超過4千萬　彩券行傳授1招抱回25億頭獎

勞資會議Q1召開家數達11.8萬家　勞動部：每季至少開一次

台股衝破12300點大關！台積電強漲逾4%　指數創30年新高

訊連人臉辨識獲美國MPS採用　「智慧健康偵測站」具備口罩偵測功能

友訊品牌D-Link推出「多合一智能體溫偵測器」　同時量測30人體溫

快訊／「護國神山」台積電市值破10兆元！盤中飆到387元　刷新歷史天價

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

緯創攜手微軟成立「創新產品辦公室」！2年內砸5000萬元　培育AI人才助台灣產業

國泰永續高股息ETF爆量衝破10萬張　小心溢價過高勿過度追價

有什麼能力做什麼事！及時行樂 ≠ 財富自由　你值得過擁有更多選擇權

台指期大漲256點　分析師：多頭表態、7月份呈現震盪走漲

別小看威力彩貳獎！史上5次獨得超過4千萬　彩券行傳授1招抱回25億頭獎

勞資會議Q1召開家數達11.8萬家　勞動部：每季至少開一次

台股衝破12300點大關！台積電強漲逾4%　指數創30年新高

訊連人臉辨識獲美國MPS採用　「智慧健康偵測站」具備口罩偵測功能

友訊品牌D-Link推出「多合一智能體溫偵測器」　同時量測30人體溫

快訊／「護國神山」台積電市值破10兆元！盤中飆到387元　刷新歷史天價

王文洋子控密友多次盜用臉書…學長稱「為他爭取自由」嘆：了解人性黑暗

「願意跟你發生關係！」　神秘「蓓蓓」誘惑男大生進超商⋯真相崩潰

緯創攜手微軟成立「創新產品辦公室」！2年內砸5000萬元　培育AI人才助台灣產業

值勤14小時累倒！　汪撒嬌狂盧「只要爸帶散步」...他邊碎念邊拿牽繩

蘇貞昌回應蘇震清「外交部密件」案：沒有的話不該冤枉人家

裘德入圍金曲歌王「神祕個資曝光」！　國中唱歌竟被嫌難聽

千萬外國客沒了！北市府「祭妙招」吸國旅客　再辦觀光論壇拼轉型

國人旅遊屬性難改⋯林佳龍喊「分流」也沒用！學者籲：地方政府要加碼吸客

暑假出遊注意！高美溼地假日交通管制禁行汽機車　高鐵搭公車可直達八仙山

雪佛蘭C7山路彎道遭撞毀容　買不到半年估修50萬！車主身分曝

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

財經熱門新聞

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

即／威力彩頭獎未送出　確定46連槓

陸企立訊蠶食台廠！驚動郭台銘

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

威力彩21億開獎　史上第四高獎金來了

傳商家持「三倍券兌現」被銀行拒！經濟部回應了

投保要注意！　這3個職業工會欠繳勞保費、勞保局暫拒給付

數位帳戶滾出第一桶金三大重點

快訊／「護國神山」台積電市值破10兆元！盤中飆到387元

國巨愛台投資400億　落腳三縣市

超幸運！　威力彩20億元以上得主故事大公開

一張圖秒懂！美元存哪家銀行最划算　專家提醒留意2關鍵4重點

高姓富人遺產無人繼承　貢獻國庫現金1.2億元

更多熱門

相關新聞

台股衝破12300點大關！台積電強漲逾4%　指數創30年新高

台股衝破12300點大關！台積電強漲逾4%　指數創30年新高

美國科技股收盤走高帶動下，台股今 (21) 日表現強勁，在大型權值股領軍下，驅動指數盤中大漲 275 點，最高衝上12450點，再寫 30 年來新高，終場收在12397點，上漲223點或1.83%，成交量2237.40億元。

立訊崛起震驚郭董！　謝金河直言：鴻海要小心了

立訊崛起震驚郭董！　謝金河直言：鴻海要小心了

國民ETF0050開盤火速填息！17萬投資人股息價差兩頭賺

國民ETF0050開盤火速填息！17萬投資人股息價差兩頭賺

台積電又漲破370元！台股早盤上漲逾百點　指數站上12300點關卡

台積電又漲破370元！台股早盤上漲逾百點　指數站上12300點關卡

影／台股逼近歷史高點　2股市專家建議若見這個點位可進場

影／台股逼近歷史高點　2股市專家建議若見這個點位可進場

關鍵字：

台股ETF00878國泰永續高股息

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

家長會長帶頭霸凌　畢典致詞「公審」自閉男童

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面