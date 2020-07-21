20歲物理系女大生「太害怕口試」上台前輕生　父母怒告學校

▲娜塔莎。（圖／翻攝自crowdjustice）

記者丁維瑀／綜合報導

英國布里斯托大學（Bristol University）20歲女大生娜塔莎（Natasha Abrahart）患有嚴重的「社交焦慮」，2018年4月，她在預計向同學與老師進行口頭報告前，選擇結束自己的生命。如今她的父母控告校方，未能盡到照顧學生安全的職責。

根據《每日郵報》，娜塔莎20歲時就讀布里斯托大學物理系，她患有社交焦慮症，卻必須在多名同學面前進行演說，才能完成課程，2018年4月她被發現陳屍在住處。她的雙親羅伯特（Robert）與瑪格莉特（Margaret）表示，將對校方採取「代價最高」的民事訴訟。

娜塔莎的父母認為，有證據表明，女兒輕生前數個月，校方的行為導致她的健康惡化；校方違反《平等法》，還歧視女大生的精神狀況。

“How will the university prevent the same mistakes that we believe occurred from happening again? We will continue to campaign to ensure that other students don’t endure the suffering Natasha did" say Robert and Margaret Abrahart, Natasha's parents. https://t.co/RRxB7rwdFG — INQUEST (@INQUEST_ORG) July 20, 2020

《衛報》報導，娜塔莎原本要在設有329個座位的講堂進行報告。她的雙親表示，女兒過世前曾有3次試圖輕生，她擔心如果不能完成報告，就無法通過實驗室課程，「我們認為，學校應在娜塔莎就讀二年級時，給予更多支持。失去娜塔莎的痛苦，永遠不會消失。」

這對夫妻也認為，學校人員早就知道娜塔莎恐慌發作，心理也陷入掙扎。父親表示，女兒聰明又有學術研究的能力，她也憑藉這些成就找到自己的自尊，然而受到歧視後，她變得相當痛苦，懷疑自己毫無價值。

2016年到2018年之間，布里斯托大學有11名學生輕生，娜塔莎是其中一名。娜塔莎的父母認為，校方一直規避責任，因此採取法律途徑是兩人唯一的選擇，期望能離真相更進一步。

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