20歲物理系女大生「太害怕口試」上台前輕生　父母怒告學校

▲娜塔莎。(圖/翻攝自crowdjustice)

記者丁維瑀/綜合報導

英國布里斯托大學(Bristol University)20歲女大生娜塔莎(Natasha Abrahart)患有嚴重的「社交焦慮」,2018年4月,她在預計向同學與老師進行口頭報告前,選擇結束自己的生命。如今她的父母控告校方,未能盡到照顧學生安全的職責。

根據《每日郵報》,娜塔莎20歲時就讀布里斯托大學物理系,她患有社交焦慮症,卻必須在多名同學面前進行演說,才能完成課程,2018年4月她被發現陳屍在住處。她的雙親羅伯特(Robert)與瑪格莉特(Margaret)表示,將對校方採取「代價最高」的民事訴訟。

娜塔莎的父母認為,有證據表明,女兒輕生前數個月,校方的行為導致她的健康惡化;校方違反《平等法》,還歧視女大生的精神狀況。

“How will the university prevent the same mistakes that we believe occurred from happening again? We will continue to campaign to ensure that other students don’t endure the suffering Natasha did" say Robert and Margaret Abrahart, Natasha's parents. https://t.co/RRxB7rwdFG