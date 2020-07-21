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別小看威力彩貳獎！史上5次獨得超過4千萬　彩券行傳授1招抱回25億頭獎

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,威力彩,大樂透,加碼。（圖／記者李毓康攝）

▲根據統計，近1個月以來威力彩10次開獎中，有19位民眾幸運抱走貳獎。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩頭獎連槓46期，雖然讓廣大彩迷扼腕，不過，還是有幸運彩迷得到貳獎，贏得還不錯的彩金。台彩指出，從第4屆（2014年以來），威力彩單注貳獎金額超過4千萬的，一共有5次。其中金額最高的是6,901萬，由高雄市橋頭區成功彩券行開出。雖然沒能贏得頭彩，但還是很讓人羨慕。

台彩表示，威力彩單注貳獎金額次高的，是台北市大安區億萬富彩券行開出的5,745萬元，排名第三的是桃園市大溪區金發財彩券行開出的5,157萬；至於第四、五名則為台中市西區永得利彩券行的5,065萬元、苗栗縣竹南鎮美夢成真投注站的4,240萬元。

請繼續往下閱讀...

統計也指出，觀察今年6月18日至7月20日，威力彩10次開獎中，有19位民眾幸運抱走威力彩貳獎，發出的貳獎獎金超過1.08億元，平均每位幸運兒抱走超過568萬元的獎金。換句話說，這19位威力彩貳獎得主，幸運對中該期第1區的6個獎號，但卻未對中第2區獎號，只能與頭獎獎金擦身而過。

以7月20日的開獎結果為例，第一區的號碼為04、15、20、22、26、37；第二區的號碼為01，當期共開出了3注貳獎，可抱走貳獎獎金3,518萬元，均分下來每位幸運兒可得1,172萬元。儘管抱走千萬元獎金，但只差第二區「01」這個號碼，就與頭獎21億元說再見。

之前曾開出威力彩貳獎的彩券行表示，有民眾第一區6個號碼都中了，可惜第二區沒中，因此與頭獎擦身而過，讓該名貳獎得主哭笑不得。

因此，彩券行建議，民眾不妨可花800元包第二區，也就是把01至08號全買下來，再搭配電腦選號或自己選號買第一區，如此一來就能避免第二區沒對到獎，反而錯過抱走頭獎的機會。

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