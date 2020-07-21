菲律賓解封疫情反撲「確診增4倍」！　杜特蒂警告：不戴口罩全逮捕

▲ 杜特蒂曾揚言槍決違反封鎖措施的國民。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓新冠肺炎（COVID-19）疫情一度趨緩，未料6月放寬封鎖措施後，確診數及死亡人數急遽上升，累計6.8萬人感染，其中1835人死亡。作風強硬的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）21日警告，任何不戴口罩的人都會被逮捕。

根據《路透社》，杜特蒂在21日播出的談話中表示，將逮捕任何傳播病毒、拒絕戴口罩或與他人維持安全距離的人，「我們對於逮人沒有任何顧慮。傳播新冠肺炎這種呼吸道疾病是『嚴重犯罪』。如果你（不戴口罩的人）被帶到警局並被拘留，那會給你一個永遠的教訓。」他在4月也曾警告，違反封鎖措施者可能因製造麻煩被槍決。

但菲國官員上周透露，衛生人員及警察將無症狀的確診者或輕症者從家中帶走，安置於隔離中心，引發侵犯人權的爭議。

此外，菲國防疫當局宣布，將加大新冠病毒檢測力度。菲國截至目前對近110萬人進行檢測，但衛生部長杜克（Francisco Duque）21日表示，政府預計將單日檢測人數從目前的2萬至2.3萬提升至3.2萬至4萬，目標是在2021年第二季以前累計檢測人數達到千萬人，近菲國人口的1/10。杜克坦言，「我們不可能對每名公民進行檢測。沒有任何國家做到，就連最富有的美國也沒有。」

東南亞疫情最嚴重的國家為印尼，接著便是菲律賓。自6月解封以來，菲律賓確診病例增加近4倍，達到6萬8898例，死亡個案則增加近1倍，來到1835人。部分重災區已經重新實施封鎖。

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