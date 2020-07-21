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洗澡水漂幼蟲！曝韓國淨水廠門戶洞開吸引飛蚊「交配產卵」：池內都屍體

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▲▼南韓仁川市民打開家中水龍頭，發現蟲體漂浮。（圖／翻攝自Instagram@guswns5544）

▲南韓仁川市民打開家中水龍頭，發現蟲體漂浮。（圖／翻攝自Instagram@guswns5544）

記者羅翊宬／編譯

南韓仁川、首爾、京畿道等首都圈居民近日不斷抱怨在家中自來水看到蠕動的幼蟲，懷疑水質受到汙染。其中最早傳出災情的仁川市西區，其負責當地供水的公村洞淨水廠卻被爆出在管理上發生嚴重疏失，使得大量搖蚊等飛蟲跑進濾水池內產卵，甚至池內被發現大量搖蚊屍體，因此導致此次事態。

根據《韓聯社》，韓國水資源公社漢江流域本部水到資源中心長金賢漢（김현한，音譯）解釋，其實公村洞淨水廠本身就有設置門、防蟲網來防堵蚊蟲進入，然而在管理上造成漏洞，使大門洞開，造成搖蚊等飛進池內產卵。

金賢漢在檢查公村洞淨水廠時，便在濾水池內發現許多蟲體。他表示，「現已無法得知防蟲門是為了進行檢測而打開的，還是平常就已經是打開的狀態。可能因為無前例可循，才會讓管理者沒有危機意識，使昆蟲飛進池內產卵，甚至蟲卵早已擴散到民宅的水龍頭。」

由於淨水場夜間也須開燈，造成環境在先天上容易吸引搖蚊等空蟲飛入，且活性碳約15天至20天才清洗一次，根本無法徹底清除幼蟲。

另外，仁川富平區淨水廠也傳出在濾水池發現有機物，經過檢測，正是此次風波中的幼蟲。

首爾市立大學環境工學系教授、同時身兼大韓上水道學會長的巨滋茸（구자용）表示，「我推測，蟲體一定是從某處滲透進來的！在這10年之間，從事自來水管道維修的技術人員被裁減了50%的人力，造成在管理上出現嚴重疏失。」

南韓環境部表示，除了仁川公村洞與富平2處淨水場外，在華城、金海、梁山、蔚山、宜寧等5處淨水場也發現了幼蟲，目前已針對全國境內49處淨水場實施檢查。

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