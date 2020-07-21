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北韓1千萬人餓到發慌！金正恩建議「吃烏龜」減肥治百病：40天減10公斤

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▲▼傳言金正恩建議北韓居民食用烏龜，解決饑荒。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳言金正恩建議北韓居民食用烏龜，解決饑荒。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）在全球爆發新冠肺炎（COVID-19）後緊急封鎖朝中邊境，加上原本國際間對北韓的制裁，導致其國內白米、玉蜀黍、肉、魚等食糧不足，民生物資嚴重短缺，近半數國民營養不良。為解決日益嚴重的飢荒問題，北韓最高領導人金正恩竟異想天開建議民眾吃烏龜，以解決口腹之慾。

根據英媒《太陽報》，為解決國內迫切的飢荒問題，金正恩制定一系列營養政策時，竟然開口建議國內民眾食用烏龜，指出烏龜含有多種營養成分；同時命令御用的科學家研發減肥藥，宣稱能讓食用者產生飽足感，40天內可以減下10公斤的體重。

▲▼北韓高層表示，烏龜自古用於朝鮮傳統醫學藥材。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓高層表示，烏龜自古用於朝鮮傳統醫學藥材。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩表示，「其實從古至今，烏龜含有豐富的營養成分且味美，常用於許多道高級料理。其含有蛋白質、胺基酸、維他命，可用於治療肝炎、高血壓等多種疾病。」

金正恩補充道，「牠們的血液、龜殼、骨骼被廣泛運用在朝鮮傳統醫學，特別是烏龜的血液對罹患糖尿病的患者與體虛的兒童相當有助益。」

此外，金正恩的御用科學家李南（Ri Nam，音譯）還建議政府醫師研發「減肥茶」，據傳可以讓食用者產生飽足感，40天內可以減重10公斤，「肥胖的人若能忍受艱苦的工作，就能輕鬆地減輕體重。」

▲▼北韓經歷嚴重的饑荒與乾旱，黃州郡女兵正為玉米田澆水。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓經歷嚴重的饑荒與乾旱，黃海北道黃州郡女兵正為玉米田澆水。（圖／達志影像／美聯社）

根據聯合國糧食及農業組織（FAO）、全球營養改善聯盟（GAIN）今年共同發表的報告，北韓25歲以上居民每人每日蔬菜攝取量與穀物攝取量皆超越世界平均，但在水果、肉類、奶類、堅果類等攝取量上卻嚴重落後世界平均。

世界糧食計畫署（WFP）發言人貝爾斯女士（Elisabeth Byrs）6月9日在視訊會議上表示，北韓仍有40%以上居民、約1000萬人口處於糧食供應不穩定的狀態，隨時需要人道救援，且北韓的防疫隔離措施，只會讓糧食不足的問題更嚴重。

►怎可吃兔兔！金正恩指示北韓軍隊「以草換肉」養兔當下酒菜：味美便宜

►當吃貨最幸福！

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