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訊連人臉辨識獲美國MPS採用　「智慧健康偵測站」具備口罩偵測功能

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▲訊連人臉辨識獲美國MPS採用　「智慧健康偵測站」具備口罩偵測功能。（圖／訊連提供）

▲訊連人臉辨識獲美國MPS採用，導入「智慧健康偵測站」具備口罩偵測功能。（圖／訊連提供）

記者姚惠茹／台北報導

訊連科技（5203）今（21）日宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎與美國Municipal Parking Services (MPS)合作，並在全新開發的Sentry Health Kiosks智慧健康偵測站中，可以在非接觸狀態下，偵測人員體溫、是否正確配戴口罩，並在戴口罩時進行臉部辨識。

訊連科技表示，MPS打造的Sentry智慧健康偵測站，主要是降低新冠肺炎在公開及私人場所擴散的風險，功能包含偵測體溫及感應式手部消毒，並導入訊連科技的FaceMe臉部辨識引擎，不僅可以在配戴口罩狀態下進行人臉辨識，更能檢視人員配戴口罩與否，或是口鼻露出等不正確配戴方式。

請繼續往下閱讀...

訊連科技執行長黃肇雄表示，新冠肺炎疫情對全球造成重大影響，全球疫情雖尚未趨緩，但多數國家已逐步進行解封，而後防疫時代，口罩配戴、健康數據偵測將是各式企業及公共場所的共同需求，可協助企業、政府單位與教育機關抑止疫情擴散。

MPS共同創辦人Joe Caldwell表示，這次與訊連科技的合作，讓MPS可協助用戶打造出更健康、安全的工作場域，並透過導入FaceMe先進的AI臉部辨識，讓Sentry Health Kiosks除了可確保進出工作場域的員工及訪客的健康及安全外，更可進一步透過臉部辨識辨別訪客身分其口罩配戴狀況。
 
訊連科技強調，FaceMe是針對邊緣運算裝置開發的臉部辨識引擎，提供更精確、即時、安全的臉部辨識，可運行在各式硬體平台，搭載GPU的高效伺服器、工作站及個人電腦，以及運算效能較低的低功耗處理器、嵌入式IoT平台及行動裝置運行，適合IoT/AIoT開發商及系統整合商導入。

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