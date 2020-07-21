友訊品牌D-Link推出「多合一智能體溫偵測器」　同時量測30人體溫

▲友訊旗下品牌D-Link推出「多合一智能體溫偵測器」。（圖／友訊提供）

記者姚惠茹／台北報導

友訊（2332）旗下品牌D-Link今（21）日宣布，推出全新的體溫量測解決方案DCS-9500T，一次最多可以同時監測30人的體溫，讓各企業和組織面對疫情更從容不迫，為各類型企業、政府機關、公共場域等提供完整的解決方案，更能有效解決入口通道壅塞的情形。

友訊科技董事長李中旺表示，新冠肺炎疫情持續影響世界各地，各類型場域、企業商辦等地精準監測體溫需求變得比以往更加迫切，同時體溫的量測也成為多數人防疫新生活中的一部分，而D-Link推出的DCS-9500T專為大型場域打造，適合人潮擁擠的場所，增進公共安全。



D-Link表示，DCS-9500T屬於多合一智能體溫偵測儀器，擁有400x300@30FPS熱感應影像與Full HD光學彩色即時影像雙鏡頭，支援H.265、H.264格式，其探測解析度優於市面常見商品，搭配黑體溫度校準器和管理程式，溫度誤差僅有正負 0.3°C，可有效監測進出人員體溫。

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D-Link指出，若體溫高於預設值，DCS-9500T就會發出警示，節省量測體溫與維持秩序的工作人力，可專門設置在人多的公共場所入口，應用在學校、辦公大樓、醫院、運動場、展覽館等，快速且即時監測最多30人體溫，量測多點溫度分佈。

D-Link說明，DCS-9500T內建智慧型偵測，讓群眾手中的熱飲、熱食不會再因為高溫而誤觸警示，而且一次最多可以同時監測30人的體溫，適用環境的量測通道也可擴大，不用排隊一對一量體溫，減少人員之間的接觸。



D-Link強調，台灣雖然防疫有成，但仍不免受到影響，企業的關鍵基礎設施同樣也面臨挑戰，為確保安全的工作環境，D-Link的DCS-9500T體溫量測解決方案，不僅可以守護員工健康，還能讓業務營運更為順暢。

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