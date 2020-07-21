快訊／「護國神山」台積電市值破10兆元！盤中飆到387元　刷新歷史天價

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／台北報導

晶圓代工廠台積電（2330）21日再創歷史天價！早盤以372.5元開出，股價表現強勁，買盤積極湧入下，盤中一度飆到387元，大漲21元，市值增至10兆350億元，正式突破10兆元大關。

在5G智慧型手機及HPC運算等應用需求驅動下，台積電7奈米及5奈米等先進製程需求強勁，全球半導體今年產值不計記憶體，將持平或微幅成長，晶圓代工產業產值約年增14%至19%；台積電今年營運表現將優於業界水準。

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台積電第三季財測數字，合併營收預計介於112億美元至115億美元之間，季增7.9%至10.8%，若以新台幣29.5元兌1美元匯率假設，營收預計為3304億元至3392.5億元之間；毛利率預計介於50%到52%之間；營業利益率預計介於39%到41%之間。

市場日前傳出，日本政府有意邀請台積電與全球其他晶片製造商赴日投資，攜手當地晶片設備供應商，共同打造先進晶片製造工廠，確保日本晶片的供貨來源穩定。對此，台積電表示，不排除任何可能性，但目前沒有相關計畫，一切以客戶需求為考量。

台積電於法人說明會釋出多項好消息，包括第二季稅後純益、每股盈餘雙雙創歷史新高，第三季營收可望季增7.9%至10.8%，全年營收將成長超過2成，將改寫歷史新高。