自殺前想來「最後一次」！惡狼竟爬窗性侵女室友

▲嫌犯性侵女室友，並將其毆打致傷（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者王佩翊／編譯

日本東京葛飾區一間share house13日發生性侵案件，現年22歲的嫌犯山末優克從女室友的窗戶潛入房內壓制被害人後，不但毆打被害人的臉部，還性侵對方，導致女室友全身多處受傷。嫌犯被逮後供稱，自己是因為不想活了，所以才想在死之前與女性發生性行為。

根據NTV NEWS24報導，22歲的山末優克因為生活困頓，想要了結自己的生命，因此趁著住在同間share house的女室友不在家時，偷偷埋伏在一旁，等待對方回家後，便從窗戶爬進女室友房間，伺機侵犯對方，過程中因不滿被害人反抗，甚至還出拳毆打女室友的臉部，十分惡劣。

犯行曝光遭警方逮捕後，山末優克竟表示，「因為我已經自暴自棄到想自殺了，想說至少在死前也要跟女生發生性關係，所以才會攻擊她。」

據了解，嫌犯與被害人住在同一間share house，雖然擁有各自的房間，但是共同使用廚房浴室等公共空間。

對此，針對share house的安全性，許多網友紛紛表示，「share house雖然很方便，也不容易讓人感到寂寞，但是的確要慎選室友」、「不只是share house，民宿也有一樣的風險」、「果然share house還是要跟認識的朋友，或是彼此有一定信任感的人一起住比較適當」。

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