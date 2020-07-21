家附近發現腐屍...他好心幫忙下葬　竟然就是失蹤3個月15歲兒！

記者李振慧／綜合報導

印尼中爪哇省一名男子意外在家附近發現一具腐爛屍體，好心幫忙將其埋入土中下葬後，近來被警方告知，已經失蹤3個月的兒子已經身亡，而且就是他幫忙下葬的遺體，震撼消息對他造成巨大打擊，在兒子的墳前痛哭不已。

居住在中爪哇省北加浪岸(Pekalongan)的48歲男子安塔里克(Antariksa)，15歲兒子蘇里亞(Surya Maulana Putra)今年4月18日起突然失蹤，他表示，「自孩子失蹤以來，我每天都在找尋他的下落，從白天搜尋到黑夜」，蘇里亞的朋友透露，2人曾一起前往外地，不過蘇里亞後來先離開，然而他前往該處仍然沒有找到。

在當地擔任社會福利工作者的安塔里克，4月24日意外在家附近發現一具腐屍，由於皮膚已經徹底腐爛掉落，不但完全無法辨識臉孔，頭部也快掉了下來，他便好心舉行儀式、幫忙下葬，「身為一名社會福利工作者，我認為幫忙照顧這具遺體是我的職責，而在過程中也一直想著兒子」，還特別去買了一個墓碑，時常會前去弔念那具「無名屍」，沒想到3個月後被告知親手下葬的就是他兒子。

安塔里克在新聞上得知，兒子朋友因為涉嫌殺人被捕的消息，所以立即前往警局希望能獲得相關消息，最後確定自己所發現的腐屍就是失蹤兒的遺體，他表示，「這一切真的很奇妙，我經常去那裡只是因為思念我的孩子，而不是因為知道那就是我的孩子」。本案目前仍在調查中。

▼男子沒想到幫忙下葬腐屍，就是找了3個月的兒子。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

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