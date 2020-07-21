玉山「行動付款通」首創一鍵呼叫多家付款　轉帳還免手續費！

▲玉山銀行推出「行動付款通」服務，首創一鍵呼叫多家指定金融機構行動銀行付款的功能。（圖／玉山銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

在後疫情時代，民眾網路購物與APP消費行為日趨熱絡，玉山銀行今（21）日宣布，推出「行動付款通」服務，首創一鍵呼叫多家指定金融機構行動銀行付款的功能，免自行輸入轉帳帳號及金額，也不必負擔轉帳手續費，交易過程既方便且安全。

為協助網路購物和APP業者爭取年逾9,000億元的轉帳購物商機，玉山銀行表示，這次導入新型態的轉帳應用，透過玉山銀行的「行動付款通」API，讓網購APP可以直接呼叫多家指定金融機構行動銀行APP付款功能，消費者無需自行輸入轉帳帳號及金額，只要通過行動銀行APP指紋或密碼安全認證即可完成網購付款，將有機會大幅提升商店的訂單成功率和消費者付款的效率與感受。

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玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總經理劉美玲表示，玉山是國內第1家在發展Open Banking 上整合台灣Pay支付標準推出行動收款API的銀行，對網購和APP等業者而言，僅需透過簡單的API介接，即可增加線上刷卡以外的創新收款機制，在結帳過程中可以自動開啟多家銀行業者的行動APP付款，爭取行動交易商機。

目前包括台灣知名伴手禮網站iCarry、線上遊戲等業者均已導入玉山銀行「行動付款通」，劉美玲指出，未來也將持續與網路購物、線上娛樂、訂閱服務、外送平台、旅遊住宿等電商平台合作，加上台灣Pay響應政府振興券相關行銷優惠及獎助方案，預計能帶動更多消費商機，為合作夥伴創造業績成長新動能。

玉山銀行指出，未來將持續整合信用卡、玉山Wallet、東北亞及東南亞雙向跨境支付、多元掃碼平台、行動付款通等線上、線下支付解決方案，與跨界合作夥伴和商戶共同發展支付生活圈，提供民眾更好的場景與消費體驗。