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威力彩上看25億！網傳「電腦選號＝送錢給台彩」　過來人：寧願隨便塗

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▲威力彩。（圖／記者柯沛辰攝）

▲威力彩上看25億元。（圖／記者柯沛辰攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

威力彩第109000058期20日開獎，沒人抱走頭獎21億元，台彩預估下一期頭獎上看25億元，掀起一波彩券熱。有網友日前在PTT的Gossiping板上發文，說他路過彩券行，順手以電腦選號買了一張威力彩，結果爸爸知道後，就碎念他「電腦選號是給彩券行送錢」，讓他忍不住好奇問卦「威力彩電腦選號真的有差嗎？」

這位網友文中表示，他路過彩券行的時候，順手買了一張威力彩，結果被爸爸知道他是用電腦選號，就被碎念「電腦選號是給彩券行送錢，自己選號才有機會中。」原PO爸認為，電腦選號不知道是不是真的隨機，搞不好是設計好一萬組號碼隨機發，「而這一萬組號碼永遠都不會中大獎，得證電腦選號=給彩券行送錢。」

請繼續往下閱讀...

爸爸的滔滔不絕的論述讓他一愣一愣的，「本來以為他要扯一堆迷信什麼的，結果講這些我還真的有點被說服了」，忍不住求助八卦板有沒有「真正的彩券專家」，想知道電腦選號是不是真的等於送錢，「有沒有彩券系的能說一下這是民間迷信還是真的啊？」

▲▼威力彩，彩券，台彩。（圖／記者許力方攝）

▲原PO問卦電腦選號是否會有差。（示意圖／記者許力方攝）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「要作弊才不會分自選電選」、「要永遠不會中大獎的前提是必須事先知道開獎號碼」、「我自選中200，電腦選號0元，真的準」、「其實機率都一樣」、「開獎也不是真隨機啊，入球順序也會影響結果」、「完全看不懂邏輯，有念過統計嗎，只要開彩沒作弊，什麼號碼中獎，機率都是相同的，而且對台彩來說，降低中獎機率收益不會提高，要就完全作弊。」

還有網友指出，有時問題不在隨機選號本身，而是電腦選的號碼真的太差，「電腦選號很容易出現三連號，我還有買過出四連號的，理論上雖然得獎機率是一樣，但看到這種號碼心都直接涼一半了」、「電腦選好像是從還沒賣出的組合撈，所以容易是怪號碼」、「我寧願自己隨便塗格子，也不會用電腦選號。」

就有人也說，如果隨機真的不是隨機，就會有BUG產生，「是有可能，因為他的確不是中立第三方提供的隨機取號……不過這樣做就會有必勝法，我先電選個10～20張，然後選那些最少出現或不出現的數字不就好了。」不過更多網友則表示，「然後你們都沒中頭獎，有沒有電腦選號是有什麼差嗎。」

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