川普對中政策「幕後推手」曝光　余茂春出身中國「被讚美國寶」

▲余茂春（右）深受美國國務卿蓬佩奧（右）倚重。（圖／翻攝美國國務院）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）上任後，華府針對北京推出了一系列強硬政策。根據美媒報導，川普政府對中政策背後重要的推手，是出身中國，曾經歷文革的余茂春（Miles Yu），他深受美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）倚重，更被美國國務院亞太事務助卿史達偉（David Stilwell）譽為「國寶」（National Treasure）。

余茂春先前接受《華盛頓時報》專訪，報導指出，余茂春是蓬佩奧的首席中國政策及規劃顧問，兩人的辦公室只有幾步之遙，蓬佩奧更曾稱讚他是「團隊的核心」是在「面對中共挑戰時，提出保護美國人民，確保美國自由建議的人。」

余茂春受訪時表示，他在共產主義的中國長大，現在生活在美國夢中，他認為世界應該感謝美國，正如美國前總統雷根（Ronald Reagan）所說，美國代表「地球上人類最後、最好的希望。」

▼川普上任後，中美爆發貿易戰。（圖／路透社）



余茂春出生於安徽省，在重慶成長，曾經歷文化大革命，於1980年代赴美求學，他也透露，當年曾透過廣播，聽到美國前總統雷根的演說，並因此受到啟發，決定赴美求學。在美期間，余茂春就讀賓州史沃斯默爾大學（Swarthmore College），並在柏克萊取得博士學位，成為美國海軍學院的教授，教授中國及軍事歷史。

余茂春表示，在川普上台前，美國有幾個關鍵的對中政策都是錯誤的，自從中美在1970年代建立關係以來，華府就太過自信，冷戰時期的決策者打「中國牌」來親中抗蘇，但現實上，是打「美國牌」的中國為自身某取好處，並損害了美國利益。

余茂春認為，美國對中政策還有一個重大問題，美國政府總是以中共的反彈程度來制定政策，而不是以符合美國利益的方向制定。余茂春還指出，美國的官員經常在聲明中提到「中國人」，而未區分清楚「中國共產黨」與「中國人民」。

《華盛頓時報》對於余茂春專訪報導，也被大陸官媒《環球時報》總編胡錫進注意到，他在自己的網路節目上表示，余茂春20歲出頭就離開中國，離開得太早，那時中國還太弱，年輕人和知識份子滿腦子對西方全是崇拜，缺少辨識力。

胡錫進還批評，余茂春將「中國共產黨」與「中國社會」區分，是受網路上極端聲音的誤導，「中共早已深度嵌入、融入中國社會，從外部打擊中共就是打擊中國都搞不清楚，這樣的人，我認為就是偽學者、政治投機份子。」

胡錫進強調，美國對中政策在嚴重誤判的基礎上搭起了危樓，反映了從畫第一張草圖開始，每一部都充滿錯誤和淺薄，「時間會讓美國因為這些錯誤和淺薄付出代價。」

▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

